Tam 17 dakikada şarj oluyor! O telefonun tüm özellikleri açıklandı

OnePlus, amiral gemisi katili modelleriyle tanınan bir şirket olarak Ace 2 Pro modeli için geri sayımı başlattı. Merakla beklenen OnePlus Ace 2 Pro , 17 dakikada tam şarj olabilmesi özelliğiyle dikkat çekiyor.

OnePlus Ace 2 Pro modeli, etkileyici özelliklerle donatılmış bir akıllı telefon olarak merakla bekleniyor.

17 dakikada şarj

Cihaz, 5000 mAh kapasiteli bir pil ile çalışacak ve 150W hızlı şarj desteği sunacak. Ayrıca, pil ömrünü artıran SUPERVOOC S güç yönetimi çipi ile destekleniyor. Şirketin iddiasına göre, bu akıllı telefonun pili sadece 17 dakikada yüzde 1'den yüzde 100'e kadar şarj edilebiliyor.

Akıllı telefonun ekranı, 6.7 inç boyutunda ve 1.5K çözünürlüğe sahip OLED bir panel kullanacak. Ayrıca, 120 Hz yenileme hızıyla akıcı bir deneyim sunarken, HDR10 gibi çeşitli özellikleri de bünyesinde barındıracak.

İşlemci tarafında Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti yer alacak. Bu yonga seti, 4 nm mimariyle üretilmiş olup, 1x 3.36 GHz ARM Cortex-X3, 2x 2.8 GHz ARM Cortex-A710, 2x 2.8 GHz ARM Cortex-A715 ve 3x 2.0 GHz ARM Cortex-A510 çekirdeklerine sahip. Ayrıca Adreno grafik birimine de ev sahipliği yapıyor.

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Ayrıca, cihazın performansını desteklemek için 24 GB'ye kadar LPDDR5x RAM ve 1 TB'a kadar UFS 4.0 depolama seçenekleri sunulacak. Bu, kullanıcılara yüksek hızlı veri aktarımı ve geniş depolama alanı sağlayacak.

OnePlus Ace 2 Pro, bu etkileyici özellikleriyle kullanıcıların dikkatini çekmeyi hedefliyor ve akıllı telefon pazarında rekabetçi bir seçenek olarak öne çıkıyor.

OnePlus Ace 2 Pro ne zaman tanıtılacak?

Güçlü özellikleriyle merakla beklenen OnePlus Ace 2 Pro, 16 Ağustos'ta kullanıcıların karşısına çıkacak.