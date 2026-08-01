Sahipsiz kaldı... Büyüklere kök söktüren kulüpte nereden nereye

Ben, bazı genel kurul üyelerimizin 16 Temmuz günü İstanbul kaynaklı bir oluşuma zaman kazandırabilmek adına yine iyi niyetle bugüne kadar beklemiş bulunmaktayım. Fakat geldiğimiz noktada oradan da olumsuz bir dönüş aldık. Bunların dışında, genel kurulda yönetime aday olmayan bizden önceki yönetim çevresinden bir çalışma yapıldığına dair bir çağrı da tarafıma ulaşmış bulunmaktadır. Geldiğimiz noktada liglerin başlamasına çok dar bir zaman kaldığı gerçeği de ortada olmakla birlikte, şu dakikadan sonra süreci bekletmenin Büyük Altay açısından doğru olmadığını düşünmekteyim. Pazartesi günü itibarıyla ilgili makamlara başvurarak yönetimi bırakacağımızı üzülerek sizlere bildiriyorum. Atanacak olan kayyım yönetimi ilk olarak kulübü genel kurula götürecek olup, aday olmayı düşünenlerin bu yönde çalışmalarına ağırlık vermelerini önemle tavsiye ederim" ifadelerine yer verdi.