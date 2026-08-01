Dursun Özbek'in herkesten sakladığı transfer planı ortaya çıktı!
Transfer dönemini sessiz geçiren Galatasaray'ın bu durumu taraftarı isyan noktasına getirmiş ve Başkan Dursun Özbek istifaya çağrılmıştı. Ancak Dursun Özbek'in gizli planı ortaya çıktı. Sarı kırmızılı takımda 3 yıldıza birden imza attırılacak. İşte sır gibi saklanan operasyonun perde arkası. Son 4 sezonun şampiyonu Galatasaray, transfer dönemini sessiz geçiriyor. Birçok eksiğe ve ayrılığa rağmen 2 aydır hamle yapmayan sarı kırmızılı takımda Başkan Dursun Özbek taraftarlar tarafından istifaya çağrıldı. Sosyal medyada önlenemez bir tepki çığ gibi büyürken, yarın Rams Park'ta Rennes ile oynanacak hazırlık maçında tribünlerin istifa sesleriyle inlemesi bekleniyor.