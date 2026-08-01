Dursun Özbek'in herkesten sakladığı transfer planı ortaya çıktı!

TIJJANI REIJNDERS SARA'YA BAĞLI Dursun Özbek'in son bombası ise orta sahaya olacak. Her ne kadar Lesley transferi gerçekleşse de Okan Buruk orta sahaya Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir isim daha istiyor. Yönetim ise bu transfer için Gabriel Sara'nın durumunu bekliyor. Brezilyalı oyuncunun menajeri Premier Lig'den ilgi olduğunu ve kulübün olumlu bakması halinde resmi teklif getireceğini yönetime iletti. Sarı kırmızılı kurmaylar ise 30 milyon euro ve üstünde gelecek teklife onay verme kararı aldı. Eğer Sara'nın transferi gerçekleşirse, oyuncuyla prensip anlaşmasına varan Galatasaray, Reijnders'e sarı kırmızılı formayı giydirecek.