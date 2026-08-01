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Dursun Özbek'in herkesten sakladığı transfer planı ortaya çıktı!

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Dursun Özbek'in herkesten sakladığı transfer planı ortaya çıktı!

Transfer dönemini sessiz geçiren Galatasaray'ın bu durumu taraftarı isyan noktasına getirmiş ve Başkan Dursun Özbek istifaya çağrılmıştı. Ancak Dursun Özbek'in gizli planı ortaya çıktı. Sarı kırmızılı takımda 3 yıldıza birden imza attırılacak. İşte sır gibi saklanan operasyonun perde arkası. Son 4 sezonun şampiyonu Galatasaray, transfer dönemini sessiz geçiriyor. Birçok eksiğe ve ayrılığa rağmen 2 aydır hamle yapmayan sarı kırmızılı takımda Başkan Dursun Özbek taraftarlar tarafından istifaya çağrıldı. Sosyal medyada önlenemez bir tepki çığ gibi büyürken, yarın Rams Park'ta Rennes ile oynanacak hazırlık maçında tribünlerin istifa sesleriyle inlemesi bekleniyor.

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Foto - Dursun Özbek'in herkesten sakladığı transfer planı ortaya çıktı!

DURSUN ÖZBEK'İN PLANI ORTAYA ÇIKTI Ancak Başkan Dursun Özbek'in bir planı olduğu ve bu sessizliğin 3 yıldız transferiyle bozulacağı ortaya çıktı. 10 numara pozisyonu için teknik direktör Okan Buruk aylardır tek bir ismi işaret ediyor: Can Uzun. Okan Hoca'nın yanı sıra takımdaki Türk oyuncuların da basın önünde isim vererek milli oyuncuyu istediklerini söylemeleri, bu transferin kaçınılmaz bir son olduğunu ortaya koyuyor.

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Foto - Dursun Özbek'in herkesten sakladığı transfer planı ortaya çıktı!

CAN UZUN'DA FİYATIN DÜŞMESİ BEKLENDİ Galatasaraylı yöneticilerin Dünya Kupası öncesi ilk teması kurduğu ancak 50-60 milyon euroluk yanıt sonrası geri çekildiği biliniyor. Kötü geçen Dünya Kupası ve başka hiçbir takımın resmi talip olmaması sonrası E. Frankfurt kulübü inadından vazgeçti ve 35-40 milyon euro seviyesine kadar düştü. Galatasaray'ın 30 milyon euro bonservisin yanı sıra sonraki satıştan pay teklif ederek transferi bitireceği öğrenildi. Can Uzun'un da Galatasaray'a gelmeye onay vermesi, bu transferde sarı kırmızılı takımın elini kuvvetlendiriyor.

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Foto - Dursun Özbek'in herkesten sakladığı transfer planı ortaya çıktı!

BARIŞ ALPER YILMAZ YERİNE RAFAEL LEAO Galatasaray'ın bir diğer transferi Milan forması giyen Rafael Leao olacak. Portekizli yıldız için Milan kapıyı 60 milyon eurodan açmıştı. Fenerbahçe'nin de talip olduğu Leao'nun gönlü Galatasaray'dan yana. Oyuncuyla yaptığı görüşmede maaş konusunda uzlaşan Cimbom, kiralık ve zorunlu olmayan satın alma maddesi teklifiyle İtalyan ekibinin karşısına çıkmış ancak bu teklif kabul görmemişti. Barış Alper Yılmaz'a Premier Lig ekibi Everton'dan gelen 40 milyon euroya yakın teklif, Cimbom'un tavır değiştirmesine sebep oldu. Leao için zorunlu satın alma maddesi koymaya karar veren Galatasaray'ın ikinci transferi de Leao olacak.

#4
Foto - Dursun Özbek'in herkesten sakladığı transfer planı ortaya çıktı!

TIJJANI REIJNDERS SARA'YA BAĞLI Dursun Özbek'in son bombası ise orta sahaya olacak. Her ne kadar Lesley transferi gerçekleşse de Okan Buruk orta sahaya Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir isim daha istiyor. Yönetim ise bu transfer için Gabriel Sara'nın durumunu bekliyor. Brezilyalı oyuncunun menajeri Premier Lig'den ilgi olduğunu ve kulübün olumlu bakması halinde resmi teklif getireceğini yönetime iletti. Sarı kırmızılı kurmaylar ise 30 milyon euro ve üstünde gelecek teklife onay verme kararı aldı. Eğer Sara'nın transferi gerçekleşirse, oyuncuyla prensip anlaşmasına varan Galatasaray, Reijnders'e sarı kırmızılı formayı giydirecek.

#5
Foto - Dursun Özbek'in herkesten sakladığı transfer planı ortaya çıktı!

DURSUN ÖZBEK TEPKİLERE KULAK ASMIYOR En başından beri ağustos - eylül aylarını bekleyip en uygun şekilde transferleri bitirme kararı alan Başkan Dursun Özbek, taraftarların tepkilerine kulak asmadı ve planına sadık kaldı. Başkanın bu planı doğrultusunda görüşmelerini sürdüren yöneticiler de bombaları üst üste patlatarak ilk 11'i şekillendirecek. Galatasaray'ın kalan bölümde ise yedek kulübesi için hamleler yapacağı ve alternatifli bir kadroyla sezona başlayacağı belirtildi.

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