  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yeni trafik kanunu meyvesini verdi: Bunları yapan yanıyor Ciddi bir şekilde istendi ama olmadı: Galatasaray 8 milyona almadı: 48 milyona satıldı! Killi toprak keçi kılıyla buluştu: İşte o meşhur tandır ekmeğinin sırrı! Meteorolojiden son dakika uyarısı: İstanbul dahil 11 ili vuracak! SGK düğmeye bastı! İşte aylıklarından kesinti yapılacak kişiler Dursun Özbek'in herkesten sakladığı transfer planı ortaya çıktı! İstanbul'da Özel Hareket operasyonu! Fotoğrafı gündem olan kadın bakın kimmiş Pakistan'da feci olay: Ölü sayısı 34'e yükseldi! Sahipsiz kaldı... Büyüklere kök söktüren kulüpte nereden nereye
Dünya
5
Yeniakit Publisher
Pakistan'da feci olay: Ölü sayısı 34'e yükseldi!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Pakistan'da feci olay: Ölü sayısı 34'e yükseldi!

Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinde kömür madeninin çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 34'e çıktı.

#1
Foto - Pakistan'da feci olay: Ölü sayısı 34'e yükseldi!

Pakistan'ın Belucistan eyaletindeki bir kömür madeninde, 30 Temmuz'da patlama meydana geldi.

#2
Foto - Pakistan'da feci olay: Ölü sayısı 34'e yükseldi!

Yetkililer, Ketta yakınlarındaki Sorange kömür sahasındaki iki kömür madeninde meydana gelen metan gazı patlamasının ardından arama kurtarma ekiplerinin gece boyunca 32 madencinin cansız bedenine ulaştığı kaydedildi.

#3
Foto - Pakistan'da feci olay: Ölü sayısı 34'e yükseldi!

ÖLEN MADENCİ SAYISI 34'E YÜKSELDİ Dawn gazetesinin haberine göre, meydana gelen çökmede ölen madencilerin sayısı 34'e yükseldi.

#4
Foto - Pakistan'da feci olay: Ölü sayısı 34'e yükseldi!

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR İl Afet Yönetim Kurumu (PDMA), madenin içinde mahsur kalanlara ulaşmak için arama ve kurtarma operasyonunun devam ettiğini bildirdi. Pakistan genelinde kömür madenciliği kazaları, metan gazı patlamaları, yetersiz havalandırma ve güvenlik önlemleri nedeniyle sıkça yaşanıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fransa’da masada otururken yakalandı! Gurbetçi vatandaş firari Can Dündar’ı tek cümleyle rezil etti!
Gündem

Fransa’da masada otururken yakalandı! Gurbetçi vatandaş firari Can Dündar’ı tek cümleyle rezil etti!

MİT tırları davasının firari sanığı terörist FETÖ’cü Can Dündar, Fransa’da bir kafede otururken kendisini tanıyan vatansever bir gurbetçi va..
Ehliyet sevinci sadece birkaç saat sürdü: Aynı gün iptal edildi
Gündem

Ehliyet sevinci sadece birkaç saat sürdü: Aynı gün iptal edildi

Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, sürücü belgesini aldıktan sonra yola çıkan ve yayaya yol vermediği dronla tespit edilen sürücüye 5 ..
AB’nin risk faktörü kuralları 2 Ağustos’ta devrede: Yapay zekaya yasak ve sıkı denetim!
Dünya

AB’nin risk faktörü kuralları 2 Ağustos’ta devrede: Yapay zekaya yasak ve sıkı denetim!

Avrupa Birliği'nin yapay zeka sistemlerine yönelik şeffaflık ve risk faktörü yasasında yeni dönem 2 Ağustos'ta başlıyor. Yasa kapsamında kab..
Cem Küçük hakkında son dakika gelişmesi
Gündem

Cem Küçük hakkında son dakika gelişmesi

Gazeteci Cem Küçük, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasından dolayı tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi...
Vücudumuz B12’ye ihtiyacı olduğunu bu şekilde gösteriyor: Hızla artan B-12 eksikliğine çözüm!
Kadın - Aile

Vücudumuz B12’ye ihtiyacı olduğunu bu şekilde gösteriyor: Hızla artan B-12 eksikliğine çözüm!

B12 vitamini eksikliğinde vücudun nasıl tepkiler vereceğini anlatacağız. Vitaminler vücudumuzun üretemediği olmazsa olmaz yaşam taşlarındand..
Dilenmeye başlayan Yeni Parti’ye 5 kuruş bağış
Gündem

Dilenmeye başlayan Yeni Parti’ye 5 kuruş bağış

Yargı kararıyla Genel Başkan koltuğunu Kemal Kılıçdaroğlu’na bırakmak zorunda kalan, CHP’de barınamayacağını anlayınca çareyi YP’yi kurmakta..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23