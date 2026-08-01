Pakistan'da feci olay: Ölü sayısı 34'e yükseldi!
Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinde kömür madeninin çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 34'e çıktı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinde kömür madeninin çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 34'e çıktı.
Pakistan'ın Belucistan eyaletindeki bir kömür madeninde, 30 Temmuz'da patlama meydana geldi.
Yetkililer, Ketta yakınlarındaki Sorange kömür sahasındaki iki kömür madeninde meydana gelen metan gazı patlamasının ardından arama kurtarma ekiplerinin gece boyunca 32 madencinin cansız bedenine ulaştığı kaydedildi.
ÖLEN MADENCİ SAYISI 34'E YÜKSELDİ Dawn gazetesinin haberine göre, meydana gelen çökmede ölen madencilerin sayısı 34'e yükseldi.
ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR İl Afet Yönetim Kurumu (PDMA), madenin içinde mahsur kalanlara ulaşmak için arama ve kurtarma operasyonunun devam ettiğini bildirdi. Pakistan genelinde kömür madenciliği kazaları, metan gazı patlamaları, yetersiz havalandırma ve güvenlik önlemleri nedeniyle sıkça yaşanıyor.
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