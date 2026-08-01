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Ekonomi Kim ne kadar kazanıyor! Üretici ürünü takip edebilecek
Ekonomi

Kim ne kadar kazanıyor! Üretici ürünü takip edebilecek

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Kim ne kadar kazanıyor! Üretici ürünü takip edebilecek

Ticaret Bakanlığının başlattığı yeni uygulamayla, Hal Kayıt Sistemi üzerinden işlem gören yaş meyve ve sebzelerin satış bilgileri doğrudan üreticinin cep telefonuna gönderilecek. Yılda yaklaşık 10 milyon SMS’in iletilmesi planlanıyor.

Yaş meyve ve sebze ticaretinde üreticinin satış sürecine ilişkin bilgiye aracısız ulaşmasını sağlayacak yeni dönem başladı. Hal Kayıt Sistemi’ne girilen işlemler, kısa mesajla anlık olarak üreticiye bildirilecek.

Uygulama sayesinde üretici, teslim ettiği ürünün hangi alıcıya, ne zaman ve hangi bedelle satıldığını kontrol edebilecek. Böylece komisyoncular ile alıcıların sisteme kaydettiği bilgiler de doğrudan üreticinin denetimine açılmış olacak.

SATIŞIN BEŞ AYRINTISI MESAJDA YER ALACAK

Üreticinin telefonuna gönderilecek SMS’te ürünün teslim edildiği komisyoncu ve alıcının bilgileri ile satış fiyatı bulunacak. Mesajda ayrıca ürünün cinsi ve miktarı, satış tarihi ve işleme ait künye numarası yer alacak.

Üreticiler bu bilgiler üzerinden kendilerine bildirilen satış bedeliyle Hal Kayıt Sistemi’ndeki kaydı karşılaştırabilecek. Olası yanlış veya gerçeğe aykırı bildirimlerin daha kısa sürede fark edilmesi mümkün olacak.

KAYIT DIŞI TİCARETE KARŞI DENETİM GÜÇLENECEK

Ticaret Bakanlığı, uygulamayla bilgi eksikliğinden doğabilecek üretici mağduriyetlerini azaltmayı hedefliyor. Sisteme yapılan bildirimlerin denetlenmesini kolaylaştıracak SMS hizmetinin, kayıt dışı yaş meyve ve sebze ticaretiyle mücadeleye de katkı sağlaması bekleniyor.

Yeni sistem kapsamında üreticilere her yıl yaklaşık 10 milyon kısa mesaj gönderilmesi öngörülüyor. Böylece ürünün tesliminden satışına kadar oluşan bilgi akışının daha şeffaf ve etkin hale getirilmesi amaçlanıyor.

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