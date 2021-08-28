Tam 10 ilimizde! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den altın açıklaması

CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, TBMM'ye verdiği soru önergesinde, "Türkiye'nin altın rezervi kaç tondur?" diye sordu.

"Toplam altın rezervlerimiz bin 890 ton"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Akın'ın önergesine verdiği yanıtta, Türkiye'de mevcut durumda 84 adet altın içeren kompleks maden işletme ruhsatı bulunduğunu belirterek, "Bu sahalardaki rezerv miktarları ruhsat sahipleri tarafından kompleks metal rezervi olarak bildirilmektedir. Bu nedenle bin 175 ton olan Türkiye'deki metal altın rezervine kompleks metal rezervler dahil edildiğinde toplam altın rezervlerimiz bin 890 ton olmaktadır" açıklamasını yaptı.

4 bin 500 tonluk altın rezervi çıkarılmayı bekliyor

Bakan Dönmez, bu yıl Antalya, Artvin, Eskişehir, Giresun, Isparta, Konya, Kütahya, Manisa, Ordu ve Zonguldak illerinde altın arama sondajı yapıldığını söyledi. Detaylı arama faaliyetleri ile gelecekte ekonomiye kazandırılabilecek tahmini rezerve ilişkin de konuşan Dönmez, "Türkiye jeolojisinin altın cevherleşmesi için elverişli olmasından hareketle tahmini metal altın potansiyelimiz yaklaşık 4 bin 500 tondur" bilgisini verdi.

Kaynak: Milliyet