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Gündem Tam 1 milyon EURO hibe ödülü kazandılar
Gündem

Tam 1 milyon EURO hibe ödülü kazandılar

Yeniakit Publisher
2023-12-18 16:53:00 -
Tam 1 milyon EURO hibe ödülü kazandılar

Gürsu Belediyesi gençlere yönelik kurduğu ve Avrupa Dayanışma onaylı Dijital Yetkinlik Merkezi, Eurodesk ve Kollektif Kariyer Merkezi ile gençlerin donanımlı ve nitelikli şekilde hayata atılmalarını sağlıyor.

 

Gürsu Belediyesi, 3 yılda 7 bin çocuğun robotik kodlama, 3B tasarım, fen bilimleri, teknoloji, mühendislik, sanat ve matematik alanlarında eğitim almalarını sağladığı Üreten Çocuklar Atölyesi, elde ettiği başarıdan dolayı Avrupa Birliği’nden tam 1 Milyon Euro hibe kazandı.
Gürsu Belediyesi, gençlerin nitelikli istihdama yönelik çalışmaları kapsamında faaliyet veren Kollektif Kariyer Merkezi ile 4 bin gencin iş sahibi olmasını, EURO Desk ile de yüzlerce gencin yurt dışında eğitim almalarına da imkan sağladı.
Gürsu Belediyesi’nin, 2019 yılında hizmete aldığı Üreten Çocuklar Atölyesi’nden bugüne dek 7000 öğrenci ücretsiz eğitim aldı.Robotik Kodlama, Ahşap Tasarımı ve 3B Tasarım branşlarında Steam eğitimlerinden faydalanan çocuklar blok tabanlı kodlama ve 3B tasarım ve 3B yazıcı ile baskı alma işlemleri gerçekleştiriyor.Atölyede ayrıca; Grupla Psikolojik Danışmanlığı, Eğitim Destek, Koruma Faaliyeti, Ebeveynler için Farkındalık Arttırma Seminerleri, Rol Model Seminerleri, Yaşam Becerileri Seminerleri ile psiko sosyal destek ile akran zorbalığı sorunlarında çözümüne yönelik çalışmalar konusunda da rehberlik hizmetleri veriliyor.
“Birbirinden değerli eğitimler verdik”
7- 13 yaş arasındaki çocuklara özel düzenlenen atölye ve seminerlerde çocukların geleceğe dönük teknolojik bilgi ve becerilerinin alt yapıları şekillendirilmiş oluyor. Atölyeyi ziyaret ederek çocuklarla beraber eğitimlere katılan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Atölyemiz çocuklara yönelik yaptığımız en verimli projelerden birisi oldu. Yaklaşık yedi bin çocuğa ulaştık ve birbirinden değerli eğitimler verdik. Kıymetli olan ise teknoloji ve mühendislik odaklı bir eğitim süreci oluşturmayı sağlayabilmemiz” diye konuştu.
Gürsu Belediyesi gençlere yönelik kurduğu ve Avrupa Dayanışma onaylı Dijital Yetkinlik Merkezi, Eurodesk ve Kollektif Kariyer Merkezi ile gençlerin donanımlı ve nitelikli şekilde hayata atılmalarını sağlıyor.
Avrupa Dayanışma onaylı merkezlerde 9 binin üzerinde genç dijital, e-pazarlama, girişimcilik eğitimi alırken, Kollektif Kariyer Merkezi 3 binden fazla kişiye iş sahibi yaptı.
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