  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Tam 1 milyar adet uyuşturucu hap ele geçirildi!
Dünya

Tam 1 milyar adet uyuşturucu hap ele geçirildi!

Geçen yıl Doğu ve Güneydoğu Asya'da bir milyardan fazla uyuşturucu hap ele geçirildi. Birleşmiş Milletler'in açıkladığı rekor rakam, bölgesel sentetik uyuşturucu ticaretinde şaşırtıcı bir artışa işaret ediyor.

Yeniakit Publisher
2022-06-01 17:42:00 -
Tam 1 milyar adet uyuşturucu hap ele geçirildi!

BM Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) tarafından 30 Mayıs'ta yayınlanan yeni bir rapora göre, Asya kıtasında yer alan Aşağı Mekong bölgesindeki ülkelerde - Kamboçya, Laos, Vietnam, Tayland ve Myanmar - metamfetamin üretimi ve kaçakçılığı artıyor.

Geçen yıl Doğu ve Güneydoğu Asya'da bir milyardan fazla uyuşturucu hap ele geçirildi. Birleşmiş Milletler'in açıkladığı rekor rakam, bölgesel sentetik uyuşturucu ticaretinde şaşırtıcı bir artışa işaret ediyor.

Bu durum, küresel ekonomi COVID-19 pandemisi ile mücadele etmeye devam ederken, Asya'nın uyuşturucu kartellerinin pazarları milyarlarca dolar değerinde sentetik narkotik ile doldurmasına olanak sağlıyor.

UNODC'nin Güneydoğu Asya bölgesel temsilcisi Jeremy Douglas, "Doğu ve Güneydoğu Asya'daki metamfetamin ve sentetik uyuşturucu ticaretinin ölçeği ve erişimi şaşırtıcı ve bölge yaklaşımı değiştirmezse ve bu noktaya gelmesine izin veren temel nedenleri ele almazsa genişlemeye devam edebilir" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay