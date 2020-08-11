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Spor

Talisca'nın menajeri Beşiktaş'a dava açtı

Siyah-beyazlılarda eski yıldız Anderson Talisca'nın menajerinden kulübe kötü haber geldi. Talisca'nın menajeri, Beşiktaş'ı dava etti.

Yeniakit Publisher
2020-08-11 10:20:00 - 2020-08-11 10:28:59
Talisca'nın menajeri Beşiktaş'a dava açtı

Özellikle pandemi nedeniyle lige ara verilen dönemde medyada çıkan haberlerde Anderson Talisca'nın Beşiktaş yönetimine haber göndererek, "Gelmek için her türlü fedakârlığa hazırız" dediği iddia edilmişti.

Ancak Talisca'nın menajerinin Beşiktaş'a dava açtığı ortaya çıktı. Beşiktaş Futbol AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderdiği yıllık finansal tablolarda yer aladan açıklamada Talisca'nın menajerlik şirketinin CAS'ta şirket aleyhine dava açtığı belirtildi.

"Dava açıldığı bildirilmiştir"

Açıklamada şöyle denildi: "Futbolcu Anderson Talisca'nın menajeri B&C Consultoria Şirketi tarafından şirket aleyhine CAS 2020/O/7200 nezdinde dava açıldığı bildirilmiştir. Menajerlik şirketi tarafından 402.000 Euro menajerlik ücretinin İsviçre'de uygulanan faiz ile (yıllık %5) ödenmesi talep edilmiştir. Yargılama devam etmekte olup şirket bahsi geçen davaya ilişkin borç tutarını finansal tablolarına yansıtmıştır."

80 maç 37 gol 14 asist

Beşiktaş'ta iki sezon kiralık olarak forma giyen ve bir şampiyonluk yaşayan 26 yaşındaki Brezilyalı Talisca, 80 maçta 37 gol atarken 14 de asist yaparak, taraftarın gönlünde taht kurmuştu.

Çin'de Guangzhou Evergrande Taobao forması giyen Talisca'nın bu kulüple sözleşmesi 30 Haziran 2022'de sona eriyor.

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Yorumlar

Ömer

E baktı Beşiktaş taşa para başı yapıldı hemen para kokusu aldı Hemen dava aciyim aliyim Kardeşim yapancı adam yani ecnebi seni beni dilemez dini imanı PARADIRRRRRRRRRR
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ali

ozellikle demiroren donemindeki del bousqe, tigana, zago, gaziantepten transferler vs basta olmak uzere BJK miza zarar veren, babasinin ciftliginde yapamayacagi sorumsuzca!?! cukkali davalik veya degil tum harcamalarin icyuzu bugune kadar neden hesap sorulmadigi devlet mudahalesi ile TUM KULUPLER ICIN CIDDI ARASTIRILMALI!! bunlar kamuya acik sirket, isteyen istedigi gibi keyfi zararli isler yapamamali artik yeter
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