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Spor Talisca yuvaya mı dönüyor?
Spor

Talisca yuvaya mı dönüyor?

Beşiktaş'ta oynadığı dönemde çok büyük işlere imza atan ve taraftarların sevgilisi olan Anderson Talisca için Ocak ayında tekrar düğmeye basılacak ve takıma kazandırılacağı gündeme bomba gibi düştü.

Yeniakit Publisher
2021-11-04 12:23:00 - 2021-11-04 12:28:24
Talisca yuvaya mı dönüyor?

Beşiktaş'ta oynadığı dönemde çok büyük işlere imza atan ve taraftarların sevgilisi olan Anderson Talisca için Ocak ayında tekrar düğmeye basılacak ve takıma kazandırılacağı gündeme bomba gibi düştü.

Beşiktaş formasıyla 2016-18 sezonları arasında ortaya koyduğu muhteşem performansın ardından kulübü Benfica tarafından Çin Ligi ekiplerinden Guangzhou FC’ye 25 milyon Euro’ya satılan Anderson Talisca, dönem başı Arabistan’ın yolunu tutmuştu. 8 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Al- Nassr Riad’a geçen Talisca, bu kulüpte istediğini bulamadı. Beşiktaş’taki kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından Vincent Aboubakar’ın da katıldığı kulüp, mali şartları yerine getiremediği için Asya Şampiyonlar Ligi’nden men edildi. Kulübün mali olarak sıkıntılı bir süreç içinde bulunmasının ardından Brezilyalı futbolcu, takımdan ayrılmaya yeşil ışık yaktı.

Menaceri aracılığıyla Siyah-Beyazlılar’a önerilen Anderson Talisca’ya yönetim de olumlu bakıyor. Beşiktaş Yönetimi’nin, Trabzonspor karşılaşması sonrasında başlayacak Milli arada tecrübeli futbolcunun durumunu teknik direktör Sergen Yalçın’la görüşüp ardından Ocak ayında transfer operasyonuna başlaması bekleniyor. Yönetimin, Arap kulübüyle sezonluğu 8 milyon Euro’dan 3 yıllık anlaşma imzalayan Talisca’dan bonservisini alıp gelmesi halinde bu transferi bitirebileceği konuşuluyor.

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