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Spor Talisca, Süper Lige geri mi dönüyor?
Spor

Talisca, Süper Lige geri mi dönüyor?

Süper Lig'de Talisca bombası patlayabilir. Beşiktaş'ta gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Brezilyalı oyuncu için hem Fenerbahçe hem de Galatasaray devrede. Beşiktaş'ın ilgisinin bulunmadığı Talisca için Fenerbahçe kanadında sponsorlar devreye girdi.

Yeniakit Publisher
2022-06-24 11:27:00 -
Talisca, Süper Lige geri mi dönüyor?

Süper Lig'de Talisca bombası patlayabilir. Beşiktaş'ta gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Brezilyalı oyuncu için hem Fenerbahçe hem de Galatasaray devrede. Beşiktaş'ın ilgisinin bulunmadığı Talisca için Fenerbahçe kanadında sponsorlar devreye girdi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in sarı kırmızı taraftarı heyecanladıran bir transfere imza atması bekleniyor. Fenerbahçe'nin de bu transferde masada olduğu öğrenilirken ortalık bir hayli karışacağa benziyor. 

TALISCA HAMLESİ
Sarı kırmzılı ekip Suudi ekibi Al Nassr'da top koşturan ve ligimizde bir dönem Beşiktaş formasını terleten 28 yaşındaki on numara Talisca için girişimlere başladı. Başkan Dursun Özbek'in Talisca için tüm şartları zorluyacağı öne sürüldü. Öte yandan Talisca'nın tekrardan Avrupa dönmeye sıcak baktığı belirtildi. Talisca bu sezon 28 maçta 19 kez fileleri havalandırdı.

FENERBAHÇE İÇİN SPONSORLAR DEVREDE
Anderson Talisca, Fenerbahçe'den 8.500.000€ maaş istedi. Anlaşmanın sağlanması durumunda Fenerbahçe bu paranın sadece 3.500.000€'sunu ödeyip gerisini sponsorların karşılayacağı iddia edildi.

 

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