Talisca için Beşiktaş'a haber yolladılar

Transfer çalışmalarına devam eden Süper Lig devi Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Anderson Talisca'ya kulübünden izin çıktı.

'İmkansız gibi'

Siyah-beyazlı yönetici Emre Kocadağ'ın "Oyuncu ve kulübü ile görüştük. Talisca'nın aldığı ücret belli. Kulübü oyuncuyu bırakmak istemiyor. Sanırım bu yüzden olacak; verdiği ücretin 3 katı üstünde bedel çıkarmışlar. O yüzden imkansız gibi" açıklamasının ardından Suudi Aarabistan'dan bomba bir iddia gündeme geldi.

Beşiktaş'a haber yolladılar

Suudi Arabistan basınında yer alan haberlere göre, Al Nassr, Talisca'nın takımdan ayrılmasına yeşil ışık yaktı. Al Nassr'ın Talisca konusundaki kararının ardından Beşiktaş'a haber yolladığı ve transfer için masaya oturmaya hazır olduğu aktarıldı.