Talisca Beşiktaş’a mı geliyor? Talisca hangi takımda?

Talisca, Suudi Arabistan'ın Al-Nassr takımında oynamakta. 2016-18 sezonlarında Beşiktaş kadrosunda bulunan Talisca, Türkiye özlemi çekiyor. Beşiktaş’ta geçirdiği iki sezonunun hasretini yaşayan Talisca, Beşiktaş sayesinde kariyerini elerlettiğini söyleyerek siyah beyazlı takıma şükranlarını sunmakta. Talisca, “Kariyerimde en başarılı Beşiktaş' ta oldum. Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline çıkmaya yaklaştım. Avrupa Ligi'nde yarı final oynadım. Beşiktaş sayesinde kariyerimde bir adım ileriye attım" dedi. Anderson Talisca, "Orada çok mutluydum. O dönem çok gol attım ve attırdım. Taraftarı özledim, günün birinde yine Beşiktaş'ta oynamak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Talisca hangi takımda oynuyor?

Talisca, yeni takımları Al Nassr'ı hem ligde hem de Asya Şampiyonlar Ligi'nde taşıyor. Dört maçta 5 gol, 2 asistAboubakar bu sezon tüm kulvarlarda 4 maçta 3 gol kaydederken, Talisca da 4 maçta 2 gol, 2 asist yaparak 4 gole direkt etkide bulundu.

Talisca kimdir?

Anderson Talisca 1 Şubat 1994; Feira de Santana, Bahia doğumlu. On numara mevkisinde oynayan Brezilyalı futbolcudur. Dûrî el-Muhtarifin es-Suudî takımlarından En-Nasr'da forma giymektedir.

5 Temmuz 2014 tarihinde, Talisca 4.000.000 € ücret ile Benfica'ya transfer oldu. Bir Bahia'lı futbolcuya ödenen en yüksek bonservis bedeli. Liga NOS 32 maç, Şampiyonlar Ligi 6 maç, Taça CTT 3 maç, Taça de Portugal Placard 2 maç, Supertaça 1 maç toplam 44 maçta (11 gol 3 asist) performans sergiledi.

Talisca UEFA Şampiyonlar Ligi

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi sonucunda B grubunda SL Benfica, SSC Napoli ve FK Dinamo Kyiv ile eşleşti. Şampiyonlar Ligi ilk maçında, Benfica ile 13 Eylül 2016 tarihinde Estádio Da Luz stadyumunda karşılaştı. Maçın 2.devresinde Oğuzhan Özyakup yerine oyuna giren Talisca, deplasmanda oynanan maçta, 1-0 mağlup durumdayken, 90+3.dk.da serbest vuruştan bir gol attı. Beşiktaş ile SL Benfica 1-1 berabere kaldı.

Talisca UEFA Avrupa Ligi

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 32 turunda, Hapoel Beer Sheva takımı ile eşleşti. 16 Şubat 2017 tarihinde, Toto Jacob Turner Stadyumunda oynanan ilk tur maçında, 90+3.dk da Atiba Hutchinson'a asist yaptı. Beşiktaş, Hapoel Beer Sheva takımını 3-1 mağlup etti.[16] Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 16 turunda, Olimpiakos takımı ile eşleşti. 16 mart 2017’de Vodafone Arena stadyumunda oynanan, rövanş maçında,Anderson Talisca, 10.dk da Vincent Aboubakar’a asist yaptı.

Talisca millî takım kariyeri

11 Kasım 2014 tarihinde Türkiye ve Avusturya ile oynanacak maçlara, Lucas Moura yerine Brezilya millî futbol takımına Dunga tarafından çağrıldı.