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Gündem Talimat verildi! Deprem bölgesinde konuşma ve internet ücretsiz
Gündem

Talimat verildi! Deprem bölgesinde konuşma ve internet ücretsiz

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Sayan, GSM operatörlerine talimat verildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2023-02-06 07:36:00 -
Talimat verildi! Deprem bölgesinde konuşma ve internet ücretsiz

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Sayan, "Deprem bölgesinde bulunan vatandaşlarımızın kesintisiz iletişim sağlamaları için operatörlerimize talimat verildi. Bölgede bulunan tüm vatandaşlarımıza ücretsiz konuşma ve internet yüklendi. Borcundan dolayı kapalı olan tüm mobil, internet ve sabit hatlar da görüşmeye açıldı. Aynı zamanda bölgedeki tüm ankesörlü telefonlar üzerinden de ücretsiz iletişim sağlayabilirsiniz. Arama kurtarma çalışmalarının iletişim kısmında bir kesinti olmaması için yardım edelim. Web tabanlı uygulamalar ile arama yapalım ve SMS kullanalım" dedi.

Afad'tan yapılan açıklamada, "Afet ve acil durumlarda iletişimin kesintisiz sürdürülebilmesi hayati önemdedir. Haberleşmelerinizi kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapınız. Hayati durumlar dışında telefon görüşmesi yapmaktan kaçının" denildi.

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