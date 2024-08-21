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Sosyal Medya Talihsiz işçi enkaz altında kaldı! Kurtuluş anı böyle görüntülendi
Sosyal Medya

Talihsiz işçi enkaz altında kaldı! Kurtuluş anı böyle görüntülendi

Yeniakit Publisher
2024-08-21 08:31:00 -

Malatya Hekimhan'dan toprak kayması sonucu enkaz altında kalan işçi hastaneye kaldırıldı.

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde toprak kayması sonucu enkaz altında kalan işçi hastaneye kaldırıldı. Köprülü Mehmet Paşa Mahallesi'nde Malatya Büyükşehir Belediyesince yürütülen yol ve kanalizasyon çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi. Toprak yığınının altında kalan Musa Kisa, işçiler ve itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı.

 

Yaralanan işçi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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Yorumlar

vlkn

bu ülke de en ucuz şey insan hayatı,2024 yılının ilk altı ayında 878 kişi, her gün “en az” 5 işçi iş kazalarında hayatını kaybetti. bu abimiz kurtulmuş geçmiş olsun diliyoruz. peki kurtulamayanlar????? sonra konuşunca muhalif oluyoruz, trol oluyoruz. buyrun gerçekler ortada...
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