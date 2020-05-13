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Dünya

Taliban’ın karakol saldırıları devam ediyor! Korucular yaşamını yitirdi

Afganistan’da Taliban militanlarınca düzenlenen karakol saldırılarına bir yenisi daha eklendi. Bu kez Tahar vilayetinde düzenlenen saldırıda 4 korucunun hayatını kaybettiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 13:24:00 -
Taliban’ın karakol saldırıları devam ediyor! Korucular yaşamını yitirdi

Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Tahar vilayetinin Daşt-i Kale ilçesindeki korucu karakoluna düzenlediği silahlı saldırıda 4 korucu hayatını kaybetti.

Tahar Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Abdul Halil Esir, basına yaptığı açıklamada, militanların, Daşt-i Kale ilçesinin Nev Abad köyündeki korucu karakoluna silahlı saldırıda bulunduğunu söyledi.

3 militan da öldürüldü

Saldırıda 4 korucunun yaşamını yitirdiğini aktaran Esir, 4 korucunun da yaralandığını bildirdi.

Esir, saldırının ardından çıkan çatışmada 3 militanın öldürüldüğünü, 2 militanın da yaralandığını belirtti.

Taliban'dan henüz saldırıyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

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