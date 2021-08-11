Taliban'ın ilerleyişi hız kesmiyor! Yeni hedef Mezar-ı Şerif

Afganistan'da Taliban dün Bağlan vilayetinin merkezini de alarak son bir haftada ele geçirdiği vilayet merkezini 8'e çıkarmıştı.

Bugün gelen son dakika haberine göre; batıdaki Feyzabad kentinin de kaybedilmesiyle bu sayı 9'a yükseldi.

Yeni hedef Mezar-ı Şerif

Taliban gözünü şimdi de Mezar-ı Şerif'e dikti. Belh vilayetinin merkezi olan bu kent de düşerse Afgan hükümeti ve Kabil üzerinde baskı daha da artacak.

Mezar-ı Şerif kozmopolit bir kent

Yaklaşık 700 bin nüfusa sahip olan ve kavşak bir noktada bulunan Mezar-ı Şerif, Tacik, Peştun, Özbek, Türkmen ve Hazaraların yoğun olarak yaşadığı bir kent. Düşmesi halinde Afgan hükümeti açısından bu ağır bir moral yenilgi olacak. Bu arada Mezar-ı Şerif, Şii inanç dünyasında önemli bir yeri de var. Bazı dini çevreler, Halife Hz. Ali'nin mezarının Irak'taki Necef'ten Mezar-ı Şerif'e taşındığını öne sürüyor.

Cumhurbaşkanı Gani, Mezar-ı Şerif'te

Afganistan'ın kuzeyinde vilayet merkezlerinin peş peşe Taliban kontrolüne geçmesinin ardından Cumhurbaşkanı Eşref Gani, siyasi liderler Mareşal Raşid Dostum, Muhammed Muhakkik, Cuma Han Hamdard ile kuzeydeki Belh vilayetinin merkezi Mezar-ı Şerif kentine gitti. Belh Valiliğinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Gani'nin, siyasi lider ve Belh yerel yetkilileriyle güvenlik toplantısı yaptığı bildirildi. Açıklamada, kuzeydeki güvenlik sorunlarının ele alındığı kaydedildi. Öte yandan Raşid Dostum'un basın sorumlusu Habiburahman Kuyaş, toplantıda, Taliban kontrolüne geçen kuzey ve kuzeydoğu vilayetlerinde kapsamlı operasyon yapılmasının planlandığını ifade etti.

İlk icraat hapishaneleri boşlatmak

Taliban'ın kontrolüne giren yerlerdeki ilk icraatlarından biri, cezaevlerinde bulunan tüm mahkumları serbest bırakmak oluyor.

Afgan hükümeti, 34 vilayet merkezinden 25'ini halen kontrolünde tutuyor. Ancak Taliban, vilayetlerin çoğunda merkez dışında kalan yerleşim yerlerini kontrol altına almış durumda.