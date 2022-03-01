Taliban'ın hamlesi teyit.org'un zoruna gitti! Böyle algı operasyonu görülmedi

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik 24 Şubat’ta başlattığı saldırısı uluslararası kamuoyu tarafından yakından takip edilirken, ülkeler de vatandaşlarına Ukrayna’dan ayrılma çağrısı yapıyor.

İki ülke arasında yaşanan sorunları, diyalog ve barışçıl yollarla çözmeye davet eden Afganistan’daki Taliban hükümeti de, Afgan vatandaşların güvenliğinden endişe duyduklarını belirterek Ukrayna’daki vatandaşlarına çağrıda bulundu.

Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdul Kahhar Belhi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dışişleri Bakanlığı bu konuda çeşitli bölgesel hükümetler ve uluslararası kuruluşlarla yakın temas halindedir." İfadesini kullandı.

Ülkeyi şeriatle yönettiği için kamuoyunda ‘vahşi’, ‘zorbacı’ olarak lanse edilen Taliban’ın, 'sarı saçlı mavi gözlülerin' ülkesindeki güvensiz ortamdan kendi vatandaşlarını kurtarmaya çalışması teyit.org'un zoruna gitti.

"Taliban'ın Ukrayna'da yaşayan vatandaşlarını 24 Şubat 2022'de ülkeye dönmeye çağırdığı iddiası" başlığıyla yer verilen içerikte Taliban hükümetinin böyle bir açıklamasının olmadığı iddia edildi.