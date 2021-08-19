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Dünya Taliban'ın hakimiyeti sonrası Biden'ı yıkan haber!
Dünya

Taliban'ın hakimiyeti sonrası Biden'ı yıkan haber!

ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan'da Taliban'ın hakimiyeti eline alması sonrası ülkesinde destek kaybetmeye başladı. Anketlere göre Biden'ın oy oranı yüzde 7 geriledi.

Yeniakit Publisher
2021-08-19 08:59:00 - 2021-08-19 09:02:48
Taliban'ın hakimiyeti sonrası Biden'ı yıkan haber!

Koronavirüs, ekonomi ve göç politikalarında yaptığı hamlelerle sürekli gündem de olan ABD Başkanı Joe Biden'a gün geçtikçe güven azalıyor.

Son olarak Afganistan'dan çekilme kararı alarak tahliye sürecindeki yaşanan sorunlarda ağır eleştirilere maruz kalan Joe Biden'a tepkiler çığ gibi büyüdü.

FiveThirtyEight araştırma şirketinin bu hafta yayımladığı anket sonuçlarına göre, Biden'ı destekleyenlerin oranı, başkanlığının başından bu yana ilk kez yüzde 50'nin altına düşerek yüzde 49.3 oldu.

Şirketin önceki anketlerinde bu oran, mart ayı sonunda yüzde 55, temmuz ayı sonunda ise yüzde 52.6 olarak kaydedilmişti.

Reuters/Ipsos'un haftalık anketine göre ise geçen hafta yüzde 53 olan Biden'a destek oranı, bir hafta içinde 7 puan kaybederek yüzde 46'ya geriledi.

Araştırma şirketleri, bu düşüşün nedeni olarak koronavirüsün Delta varyantı nedeniyle ülkedeki vaka sayılarının hızla yükselişe geçmesini ve ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinin ardından Taliban'ın başkent Kabil'i kontrolüne almasını işaret ediyor.

Ancak Reuters/Ipsos anketinde, Cumhuriyetçilerin yüzde 56'sı, Demokratlarınsa yüzde 73'ü Afganistan'da yaşananları ABD'nin ülkeden çekilmesi gerektiğinin işareti olarak yorumladı.

Biden'ın, Afganistan'da 'iyi iş çıkarttığını' düşünenlerin oranı ise yüzde 44'te kaldı.

ABD'nin Afganistan'dan çekilme kararından sonra Taliban ülkedeki yönetimi ele geçirmiş ve ABD askerlerinin tahliyesi devam ederken Biden basın toplantısı düzenlemişti.

Toplantıda Biden'ın, "Afganistan'da bulunma amacımız hiçbir zaman ulus inşası ya da birleşik ve merkezi bir demokrasi inşası olmadı." ifadeleri çokça eleştirilmişti.

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