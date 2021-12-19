Taliban’dan yeni krize ilişkin dünyaya çağrı

Taliban’ın üst düzey yetkilileri, Afganistan’dan yeni göçmen dalgaları yaşanacağına ilişkin endişeleri artıran ekonomik krize karşı uluslararası toplumdan yardım istedi.

Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Yardımcısı Şer Muhammed Abbas Stanikzai, Uluslararası Göçmenler Günü münasebetiyle Kabil’de düzenlenen toplantıda, “Siyasi ve ekonomik durum değişmezse, daha fazla göçmen olacak” dedi.

Konferansa Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nden (UNHCR) temsilciler de katıldı.

Stanikzai, Afganistan’ın milyarlarca dolarlık rezervini bloke eden ABD’yi, ülkenin on yıllardır süren savaşın ardından toparlanmasına yardımcı olmaya çağırdı.

Afganistan Dışişleri Bakan Vekili Amir Khan Muttaki ise, dün İslamabad’da Uluslararası Kızılhaç Komitesi yetkilileriyle bir araya geldi ve onlara uluslararası yardım gruplarının Afganistan’da hoş karşılanacağını ve engelsiz çalışabileceklerini söyledi.

BM ajansları, ülkeye acil yardım ulaşmadığı takdirde milyonlarca Afgan’ın kış aylarında açlıkla karşı karşıya kalabileceğine dikkat çekiyor.

Kadın hakları ve siyasi durum konusundaki endişeler nedeniyle, Taliban ile doğrudan iletişim kurma konusundaki uluslararası isteksizlik, yardımlara engel oluyor.

Taliban’ın zaferinin ardından dış yardımın aniden kesilmesi, ülkenin kırılgan ekonomisini çöküşün eşiğine getirdi. Ülkede milyonlarca işsiz var ve bankacılık sistemi kısmen çalışıyor.

ABD, işçi dövizlerinin Afganistan’a gönderilmesine izin verdi. Ancak Afgan Merkez Bankası’ndaki 9 milyar dolarlık mevduatın dondurulması veya bazı Taliban liderlerine yönelik yaptırımların kaldırılması konusundaki tutumunu yumuşatmadı.