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Dünya Taliban'dan yeni açıklama! 'Afganistan'da demokrasi olmayacak
Dünya

Taliban'dan yeni açıklama! 'Afganistan'da demokrasi olmayacak

Taliban’ın üst düzey liderlerinden Waheedullah Haşimi, Afganistan’da demokrasi olmayacağını ve sadece şeriat kanunlarının uygulanacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-08-19 00:07:00 - 2021-08-19 00:12:00
Taliban'dan yeni açıklama! 'Afganistan'da demokrasi olmayacak

Afganistan'da Taliban'ın kontrolü ele geçirmesinin ardından yeni hükümetin ne zaman kurulacağı henüz netlik kazanmazken, Taliban'ın üst düzey liderlerinden Waheedullah Haşimi basına verdiği demeçte, Afganistan'da demokrasi olmayacağını ve sadece şeriat kanunlarının uygulanacağını açıkladı. “Ülkemizde demokratik sistem olmayacak” ifadelerini kullanan Haşimi, “Afganistan'da nasıl bir siyasi sistem uygulamamız gerektiğini tartışmayacağız çünkü bu açık. Bu şeriat kanunu ve o kadar" dedi. Afganistan'ın bir iktidar konseyi tarafından yönetilebileceğini ifade eden Haşimi, Hibetullah Ahundzade'nin genel sorumlu olmaya devam edeceğini belirtti.

Haşimi, Taliban'ın saflarına katmak için Afganistan Silahlı Kuvvetlerinden eski pilotlara ve askerlere ulaşacağını açıkladı. Taliban'ın kendi üyelerinin yanı sıra kendilerine katılmaya istekli hükümet askerlerini de içerecek yeni bir ulusal güç kurmayı planladığını belirten Haşimi, "Çoğu Türkiye, Almanya ve İngiltere'de eğitim aldı. Bu yüzden pozisyonlarına geri dönmek için onlarla konuşacağız" dedi.

 

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