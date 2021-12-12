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Dünya Taliban’dan uyuşturucu hamlesi
Dünya

Taliban’dan uyuşturucu hamlesi

Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban’ın uyuşturucuyla mücadele için yeni tedbirler aldığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-12 14:05:00 -
Taliban’dan uyuşturucu hamlesi

Bölge kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Afganistan'da devam eden uyuşturucu ekimine müdahale etmek amacıyla Taliban yönetimi tarafından özel bir birim oluşturuldu.

Afganistan Devlet Televizyonu tarafından yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı'nın tüm vilayetlerde narkotikle mücadele yöneticileri atadığı ifade edildi.

İçişleri Bakanlığı'na bağlı Narkotikle Mücadele biriminin, atanan tüm yöneticilere Afganistan'ın 34 vilayetinde uyuşturucu üretiminde kullanılan haşhaşın ekiminin, alımının ve satımının durdurulması yönünde hareket etmeleri tavsiye edildi.

Taliban'ın önceki iktidarı döneminde Afganistan'daki uyuşturucu üretimi tarihin en düşük seviyelerine gerilemiş, 2001 yılındaki ABD işgaliyle yeniden rekor seviyelere çıkmıştı.

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