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Dünya

Taliban'dan Türkiye kararı! 'Yakında' diyerek duyurdular

Afganistan Sivil Havacılık İdaresi Başkanı Mevlavi Abdul Hadi Hamdard, Türkiye ile uçuşlara yeniden başlayacaklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-09-13 12:06:00 -
Taliban'dan Türkiye kararı! 'Yakında' diyerek duyurdular

Afganistan Sivil Havacılık İdaresi Başkanı Mevlavi Abdul Hadi Hamdard, ülkenin yönetiminin yakında Rusya ve Türkiye ile uçuşları başlatmayı planladığını söyledi.

Hamdard video ile yaptığı bir açıklamada, “Son birkaç gün içinde Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kazakistan, Katar ve Pakistan'dan seferler gerçekleştirildi. Yakında Rusya ve Türkiye ile uçuşları da başlatacağız” dedi.

ABD güçlerinin çekilmesinin ardından Pakistan'dan ticari uçuş gerçekleştiren bir uçak ilk kez bugün sabah saatlerinde Kabil Havalimanı'na iniş yapmıştı.

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