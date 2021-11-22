Taliban'dan Türkiye ile ilgili yeni karar
Taliban tarafından yönetilen Afganistan’ın ulusal havayolu şirketi Ariana Afghan Airlines, Ankara'ya uçuşların yeniden başladığını duyurdu.
Afganistan’ın ulusal havayolu şirketi Ariana Afghan Airlines, ülkenin başkenti Kabil’den Ankara’ya uçuşların yeniden başladığını açıkladı.
Afganistan Ulusal Olimpiyat Komitesi Başkanı Nazar Muhammet Mutmain de sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Ariana Afghan Airlines (20 Kasım'da) Ankara’ya uçuşlara başladı. Başarılar dilerim” ifadelerini kullandı.
Ankara Esenboğa Havalimanı’ndaki uçuş tablosuna göre, Kabil’den 3 ay sonra gelen ilk yolcu uçağı 17.30’da havalimanına iniş yaptı.