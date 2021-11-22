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Dünya Taliban'dan Türkiye ile ilgili yeni karar
Dünya

Taliban'dan Türkiye ile ilgili yeni karar

Taliban tarafından yönetilen Afganistan’ın ulusal havayolu şirketi Ariana Afghan Airlines, Ankara'ya uçuşların yeniden başladığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-11-22 12:34:00 -
Taliban'dan Türkiye ile ilgili yeni karar

Afganistan’ın ulusal havayolu şirketi Ariana Afghan Airlines, ülkenin başkenti Kabil’den Ankara’ya uçuşların yeniden başladığını açıkladı.

Afganistan Ulusal Olimpiyat Komitesi Başkanı Nazar Muhammet Mutmain de sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Ariana Afghan Airlines (20 Kasım'da) Ankara’ya uçuşlara başladı. Başarılar dilerim” ifadelerini kullandı.

Ankara Esenboğa Havalimanı’ndaki uçuş tablosuna göre, Kabil’den 3 ay sonra gelen ilk yolcu uçağı 17.30’da havalimanına iniş yaptı.

 

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