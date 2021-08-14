Taliban'dan Türkiye açıklaması!

ABD güçlerinin Mayıs ayında çekilmeye başladığı Afganistan'da ilerleyişini hızlı bir şekilde sürdüren Taliban son 8 günde 18 vilayetin merkezinde kontrol sağlarken, Taliban'ın Afganistan'daki ilerleyişi nedeniyle endişelenen ülkeler, Afganistan'da bulunan vatandaşları, askerleri ve diplomatik misyonlarını tahliye etmeye başlamıştı.

Afganistan'da hızla ilerleyen Taliban güçleri, ülkenin ikinci ve üçüncü büyük kentleri Kandahar ve Herat'ı ele geçirdikten sonra Logar vilayetinin yönetim merkezi Pul-i Alem kentine girdi. Taliban'ın Afganistan'ın 34 vilayetinden 14'ünde kontrolü sağlaması üzerine, ABD Büyükelçilik çalışanlarını tahliye etmek üzere özel birliklerini Kabil'e sevk etti.

Bölgede son gelişmeler bu yöndeyken Taliban'dan bir açıklama geldi.

Taliban Sözcüsü Mohammad Naeem, "Herkes liderimizle tanışmak istiyor. Biz de bunu isteriz, ama doğru koşullar altında gerçekleşebilir. Doha'daki Türk büyükelçiliği ile aramızda iletişim var. Tüm ülkelerle ilişki kurmayı seviyoruz. Kabil havalimanının güvenliği konusunda Türkiye'ye sözümüzü tüm samimiyet ve açıklıkla söyledik. Tüm yabancı güçler ülkemizi terk etmelidir. Yurtdışındaki Afganların, Afganistan'ın yeniden inşası için Afganistan'a gelmesini istiyoruz" dedi.

ABD'den açıklama

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Kabil Büyükelçiliğindeki personelin tahliyesi için 3 taburun yola çıktığını, gönderilen askeri birliklere tehdit karşısında her türlü saldırıya karşılık vereceklerini söyledi.

