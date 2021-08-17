Taliban'dan son dakika açıklamalar: 20 yıllık işgal bitti genel af çıkardık!

Taliban Sözcüsü Zebihullah Mücahid düzenlediği ilk basın toplantısında, Afganistan’da 20 yıllık işgale son verdiklerini ve Afganistan’da çatışmanın önüne geçmek için genel af çıkardıklarını belirterek, “Afganistan’da güçlü bir İslami hükümet kurmak için görüşmelerimiz sürüyor” dedi.

Mücahit, Kabil'de düzenlediği basın toplantısında aralarında kadınların da bulunduğu yerli ve yabancı gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"İslami hükümet kurulacak"

Taliban Sözcüsü, Afganistan'da tüm tarafları kapsayacak hükümet kurmak istediklerini ve çok yakında "İslami hükümetin" kurulacağı bir anlaşmaya varacaklarını ifade etti.

Taliban genel af ilan etti

Eski askeri yetkililer ve yabancı güçlerle çalışan kişiler dahil kimseden intikam almayı planlamadıklarını, "herkesi affettiklerini" dile getiren Mücahit, Afgan kadınlara haklarını "İslami temelde" sağlamayı taahhüt etti ve kadınlara karşı ayrımcılık yapılmayacağını belirtti.

"Büyükelçilikler güvende olacak"

Zabibullah Mücahit, tüm medya kuruluşlarının faaliyetlerine devam etmesini istediklerini, Afganistan'dan hiçbir ülkeye tehdidin söz konusu olmayacağını ve ülkedeki büyükelçiliklerin tümüyle güvende olduklarını kaydetti.