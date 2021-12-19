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Dünya Taliban’dan şok açıklama! Son 20 yılda ilk kez oldu
Dünya

Taliban’dan şok açıklama! Son 20 yılda ilk kez oldu

Taliban Maliye Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Veli Hakmal, Afganistan’da son 20 yılda ilk defa önümüzdeki senenin taslak bütçesinin iç gelirlere dayanılarak hazırlandığını belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-12-19 22:20:00 -
Taliban’dan şok açıklama! Son 20 yılda ilk kez oldu

Münübe Yılmaz

Pek çok ülkenin yaptırımlarla diz çöktürmeye çalıştığı Afganistan’da, Taliban 2022 bütçesinin dış yardım olmadan hazırlandığını açıkladı. Afganistan’dan 20 yıllık işgalin ardından kaçarak ayrılan ABD, Taliban’ın yönetime gelmesiyle Afganistan Merkez Bankası’nın rezervlerine el koymasına rağmen, Taliban dayatmaya boyun eğmedi. Taliban hükümetinin Maliye Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Veli Hakmal, Afganistan’da son 20 yılda ilk defa önümüzdeki senenin taslak bütçesinin iç gelirlere dayanılarak hazırlandığını belirtti. Detaylarını paylaşmadığı taslağın yayınlanmadan önce onay için kabineye sunulacağını ifade eden Hakmal, “Biz iş başına geldikten sonra, ABD ve pek çok Batılı ülke Afganistan’ın 10 milyar dolara yakın mal varlığına el koydu. Ayrıca yapılan mali yardımlar da askıya alındı. Tüm bu zorluklara rağmen biz kararlı bir duruş sergileyip onlara diz çökmedik” diye konuştu.

Son bütçe IMF ile birlikte hazırlanmıştı

2021 bütçesinin Eski Afgan hükümeti tarafından IMF ile birlikte hazırlandığını da hatırlatan Hakmal ayrıca “Hükümetimiz, yıl sonuna kadar borçlarını sıfırlamak için elinden gelen gayreti gösterecek” ifadelerini kullandı.

 

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