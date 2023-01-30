Taliban'dan sanayileşme adımı: Hava Üssü endüstriyel merkez haline geliyor

Afganistan'daki İslam Emirliği yönetimi, Bagram Hava Üssü'nü endüstriyel ve ticari bir merkez haline getirmeyi hazırlanıyor.

Afganistan Ekonomi Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bagram'ın iktisadi bir merkeze dönüştürülmesi amacına dönük olarak ilk araştırma ve fizibilite çalışmaları tamamlandı.

Ekonomi Bakan Yardımcısı Abdullatif Nazari, yapılan çalışmalar neticesinde Bagram'ın bir ekonomik bölge hakine geleceğini ifade etti. Eskiden Amerikan güçlerince üs olarak kullanılan merkezde birçok tesis inşa edileceği kaydedildi.

Afganistan Ticaret ve Yatırım Odası da söz konusu planı desteklediklerini bildirdi.

Planın hayata geçmesiyle, eskiden üs olarak kullanılan Bagram'da birçok sanayi üretimi merkezi ve ticari tesis kurularak bölge ihracat için odak noktası haline getirilecek.

Afganistan'da bulunan ABD Hava Kuvvetleri, bu ülke içerisinde gerçekleştirdiği operasyonların tamamına yakınında Bagram Hava Üssü'nü kullanıyordu. Üs içerisindeki bir bölümde birçok mahkum da tutuluyordu. Afganistan'daki savaşın en kızgın olduğu dönemlerde Bagram Hava Üssü'nde 30 binden fazla askeri personel görev yapıyordu.

1979-1989 döneminde bölge Sovyetler Birliği güçlerince de askeri üs olarak kullanılmıştı.

Kaynak: Mepa News