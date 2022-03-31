  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Taliban'dan Rusya kararı
Dünya

Taliban'dan Rusya kararı

Afganistan'da geçen sene yönetimi eline alan Taliban, Rusya'ya ilk resmi diplomatını atadı.

Yeniakit Publisher
2022-03-31 12:08:00 -
Taliban'dan Rusya kararı

Afganistan'daki Taliban yönetiminin Rusya'ya ilk diplomatını resmi olarak atadığı bildirildi.

Rus haber ajansı RIA Novosti'nin Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a dayandırdığı bilgiye göre, Taliban yönetimi tarafından Rusya'ya atanan ilk diplomatın akreditasyonu gerçekleştirildi.

Bu, Moskova yönetiminin Taliban tarafından atanan bir diplomatı ilk kez resmi olarak tanımış olması anlamına geliyor.

Diplomatın göreviyle ilgili ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

Ağustos 2021'de başkent Kabil'e girip yönetimi devralan Taliban yönetimi, geçtiğimiz süreç içerisinde hiçbir dünya ülkesi tarafından tanınmış değil.

Ancak yeni Afganistan yönetimi Türkiye, Çin, İran, Katar ve Pakistan'daki Afganistan büyükelçiliklerini devralmış durumda.

Kaynak: Mepa News

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay