Taliban'dan Rusya kararı

Afganistan'daki Taliban yönetiminin Rusya'ya ilk diplomatını resmi olarak atadığı bildirildi.

Rus haber ajansı RIA Novosti'nin Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a dayandırdığı bilgiye göre, Taliban yönetimi tarafından Rusya'ya atanan ilk diplomatın akreditasyonu gerçekleştirildi.

Bu, Moskova yönetiminin Taliban tarafından atanan bir diplomatı ilk kez resmi olarak tanımış olması anlamına geliyor.

Diplomatın göreviyle ilgili ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

Ağustos 2021'de başkent Kabil'e girip yönetimi devralan Taliban yönetimi, geçtiğimiz süreç içerisinde hiçbir dünya ülkesi tarafından tanınmış değil.

Ancak yeni Afganistan yönetimi Türkiye, Çin, İran, Katar ve Pakistan'daki Afganistan büyükelçiliklerini devralmış durumda.

Kaynak: Mepa News