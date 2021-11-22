Taliban'dan o rezil dizilere yasak! Darısı başımıza

Muhteşem Yüzyıl, Çukur, Fatmagül’ün Suçu Ne gibi rezil dizilerin çok popüler olduğu Afganistan’da Taliban yönetiminden yeni bir karar geldi. Taliban Fazileti Sağlama ve Kötülüğü Koruma Bakanlığı, televizyon kanallarına gönderdiği talimatta, bundan sonra dine 'hakaret ettiği' ya da 'Afgan değerlerine' aykırı olduğu değerlendirilen film ve programların yasaklanacağını açıkladı. Afgan televizyon kanallarından da duyurulan kurallarda, 8 yeni madde bulunduğu belirtildi. Yasaklar arasında 'erkek vücudunun özel bölgelerini gösteren' görüntülerin de olduğu ifade edildi.

Taliban, "yabancı kültürel değerleri" öne çıkardığını söylediği yabancı filmlerin gösterilmemesi yönünde de katı kurallar benimsiyor.