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Dünya Taliban'dan o rezil dizilere yasak! Darısı başımıza
Dünya

Taliban'dan o rezil dizilere yasak! Darısı başımıza

Muhteşem Yüzyıl, Çukur, Fatmagül’ün Suçu Ne gibi rezil dizilerin çok popüler olduğu Afganistan’da Taliban yönetiminden yeni bir karar geldi. Taliban Fazileti Sağlama ve Kötülüğü Koruma Bakanlığı, bundan sonra dine 'hakaret ettiği' ya da 'Afgan değerlerine' aykırı olduğu değerlendirilen film ve programların yasaklanacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-22 11:14:00 -
Taliban'dan o rezil dizilere yasak! Darısı başımıza

Muhteşem Yüzyıl, Çukur, Fatmagül’ün Suçu Ne gibi rezil dizilerin çok popüler olduğu Afganistan’da Taliban yönetiminden yeni bir karar geldi. Taliban Fazileti Sağlama ve Kötülüğü Koruma Bakanlığı, televizyon kanallarına gönderdiği talimatta, bundan sonra dine 'hakaret ettiği' ya da 'Afgan değerlerine' aykırı olduğu değerlendirilen film ve programların yasaklanacağını açıkladı. Afgan televizyon kanallarından da duyurulan kurallarda, 8 yeni madde bulunduğu belirtildi. Yasaklar arasında 'erkek vücudunun özel bölgelerini gösteren' görüntülerin de olduğu ifade edildi.

Taliban, "yabancı kültürel değerleri" öne çıkardığını söylediği yabancı filmlerin gösterilmemesi yönünde de katı kurallar benimsiyor.

 

 

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Yorumlar

TÜRKOĞLU

NERESİ TÜRK.TÜRKÜN İNANCINA,AHLAKINA,GELENEĞİNE,TARİHİNE,MİLLİYETİNE,ATASINA,AHLAKINA,SAĞLIĞINA,GENÇLİĞİNE DÜŞMAN BU DİZİLERİN HANGİSİ,NERSEİ TÜRK.
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BEKİR BÜYÜK

helal olsun
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