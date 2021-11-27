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Dünya Taliban’dan kritik Türkiye açıklaması
Dünya

Taliban’dan kritik Türkiye açıklaması

Afganistan İslam Emirliği'nin siyasi ilişkilerden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mevlevi Abdulkebir, "Afganistan tüm ülkelerin, özellikle Türkiye'nin desteğine ve iş birliğine ihtiyaç duyuyor. Bizler de Türkiye'nin Afganistan'da daha fazla yatırım yapmasını istiyoruz" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-11-27 17:04:00 -
Taliban’dan kritik Türkiye açıklaması

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Türkiye'nin büyükelçisi ile yeni yönetim arasında görüşmeler devam ediyor.

Son olarak Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Cihad Erginay, Afganistan İslam Emirliği'nin siyasi ilişkilerden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mevlevi Abdulkebir ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede Büyükelçi Erginay, Türkiye'nın Kızılay ile bölgede gerçekleştirdiği insani faaliyetlere ve Türkiye'nin bölgedeki Afgan mültecilere yönelik yardımlarına dikkat çekti.

Erginay, Türkiye'nin aynı zamanda Tarım Bakanlığı'na tohum yardımı yaptığını ifade ederken, Türkiye'nin fonlarıyla Kandahar ve Herat illerinde, ayrıca Kacaki ilçesinde devam eden inşaat projelerine de değindi.

"Türkiye ile tarihi ilişkilerimiz var"

Büyükelçi Erginay, Türkiyeli yatırımcıların Afganistan'da yatırım imkanlarını değerlendirmek için ülkeyi ziyaret edeceğini belirtti.

Mevlevi Abdulkebir de Türkiye ile tarihi ve dostane ilişkilerinin olduğunu, Türkiye'nin her zaman birlik içinde bir Afganistan arzuladığını kaydederek şunları söyledi:

"Afganistan tüm ülkelerin, özellikle Türkiye'nin desteğine ve iş birliğine ihtiyaç duyuyor. Bizler de Türkiye'nin Afganistan'da daha fazla yatırım yapmasını istiyoruz."

Abdulkebir, TİKA'nin ülkedeki faaliyetlerinden de övgüyle bahsederken, kız okullarının birçok ilde açıldığını, yeni eğitim müfredatlarının tamamlanmasıyla, önümüzdeki yıl tüm okulların tamamen açılacağını belirtti.

Kaynak: Mepa News

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