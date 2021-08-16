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Dünya Taliban'dan kaçan binlerce Afgan, uçağa binebilmek için birbirini ezdi
Dünya

Taliban'dan kaçan binlerce Afgan, uçağa binebilmek için birbirini ezdi

Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'i ele geçirmesinin ardından muhalif kesim, havalimanına akın etti. Binlerce Afgan'ın uçağa binebilmek için birbirini ezdiği görüntüler kameraya yansıdı.

Yeniakit Publisher
2021-08-16 07:53:00 - 2021-08-16 07:56:27

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair bir hüküm getirmedi. Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeyi, son bir ayda da vilayet merkezlerini hızla ele geçirdi.

Başkent Kabil çevresini kuşatan Taliban, kenar mahallelere girmeye başlarken hükümete yönetimi ve başkenti barışçıl şekilde devir çağrıları yaptı.

Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesi ve hükümet güçlerinin başkentten ayrılmasıyla Taliban kenti tümüyle kontrolüne almaya başladı.

Taliban'a muhalif Afganistanlılar ise ülkeden ayrılmak için Kabil’deki Hamid Karzai Havalimanı'na akın etti.

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