Taliban'dan haşhaş tarlaları ile ilgili flaş açıklama!

Afganistan'da hükümet sözcülerinden Bilal Kerimi, uyuşturucu maddelerinin ekim ve üretiminin yasaklanmasının ardından haşhaş tarlalarının yok edileceğini söyledi.

Afganistan dünyada en fazla afyon üreten ülkeler arasında ilk sırada yer alıyor.

Haşhaştan elde edilen afyon, Avrupa ve ABD de dahil olmak üzere Avusturalya'ya kadar geniş bir coğrafyada satışa sunuluyor. Bu durum, uluslararası toplumda ciddi rahatsızlıklara neden oluyor.

Taliban yönetimi, nisanda aldığı kararla ülke genelinde her türlü keyif verici maddenin kullanımı, ticareti ve üretimini yasaklandığını, bu kararı ihlal edenlerin yargılanarak cezalandırılacağını bildirmişti.

Ekonomik krizdeki Afganistan'da faaliyet gösteren çiftçilerin en büyük sorunu ise eş değer kazanç getirecek alternatif ürün bulamamalarından kaynaklanıyor.

Taliban geçici hükümetinin sözcülerinden Bilal Kerimi, ülke gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Taliban yönetiminin uyuşturucu ile mücadelede kararlı olduğunu ve çiftçiler için alternatif arayışında olduklarını aktaran Kerimi, "Hiç şüphesiz Afganistan'da ekonomik sorunlar bulunuyor. Haşhaşın alternatifi olarak henüz bir şey bulunmuyor." dedi.

Uyuşturucu sektörüne getirilen yasağın ayrıca dini bir boyutunun da bulunduğunu kaydeden Kerimi, bunun kesin ve son karar olduğunu söyledi.

Ülkedeki uyuşturucu üretiminden şikayetçi ülkelerden destek bulamadıklarını dile getiren Kerimi, şöyle devam etti:

"Yani haşhaşla ilgili açıklanan karar kesin şekilde uygulanacak. Bundan sonra haşhaş ekilen tarlalar da yok edilecek. Geçmişte Afganistan'daki uyuşturucu üretiminden rahatsız olan ve bundan doğrudan etkilenen ülkeler şimdi haşhaşın alternatifinin sunulması konusunda bize destek vermeli. Onlar gerçekten uyuşturucudan zarar gördüklerini çiftçilere destek vererek ispat etmeli. Şu ana kadar da hiçbir ülke bu konuda gözle görülür bir destek sağlamadı."