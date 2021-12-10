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Dünya Taliban'dan gündeme oturan Kurtlar Vadisi çıkışı
Dünya

Taliban'dan gündeme oturan Kurtlar Vadisi çıkışı

Afganistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü İnayetullah Harezmi, kendisine "en son ne zaman ve hangi filmi izlediniz?" sorusuna Harezmi, "Kurtlar Vadisi" cevabını verdi.

Yeniakit Publisher
2021-12-10 10:34:00 -
Taliban'dan gündeme oturan Kurtlar Vadisi çıkışı

Afganistan'daki yeni yönetimin Savunma Bakanlığı sözcüsü katıldığı bir televizyon programında kendisine sorulan soruya verdiği yanıtla dikkat çekti.

Ülkede yayın yapan 1TV televizyon kanalında bir programa katılan Savunma Bakanlığı Sözcüsü İnayetullah Harezmi, kendisine yöneltilen birçok özel soruya yanıt verdi.

Harezmi'nin yanıtları arasında en fazla dikkat çekeni ise Kurtlar Vadisi ile ilgili kısım oldu.

Sunucunun kendisine "en son ne zaman ve hangi filmi izlediniz?" sorusuna Harezmi, "Kurtlar Vadisi" yanıtını verdi.

Televizyon programlarına katılıyorlar
Geçtiğimiz Ağustos ayının ortasında çatışmasız bir şekilde başkent Kabil'e girip yönetimi devralan Taliban'a bağlı birçok isim ülkede yayın yapan televizyon programlarına katılıyor.

Taliban yetkilileri siyasi tartışma programlarının yanında akşam saatlerinde yayınlanan talk-show programlarında da boy gösteriyor.

Kaynak: Mepa News

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