Taliban'dan flaş 'Türk askeri' açıklaması: Kabil Havalimanı'nın güvenliğini...

Taliban'ın Afganistan'da kontrolü sağlamasının ardından Türkiye'nin Kabil Havalimanı'nı koruma planına ilişkin tartışmalar devam ediyor. Yabancı devletler, personellerini ülkeden çekerken, Türkiye'nin ne yapacağı merak ediliyor.

Türkiye askıya almıştı

Türkiye'nin ABD'nin Afganistan'dan çekilme sürecinde planlamaya başladığı Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın güvenliğini sağlama görevi, Taliban'ın kentin kontrolünü ele geçirmesiyle askıya alındığı ifade edilmişti.

Erdoğan, Kabil Havalimanı planına yeşil ışık yakmıştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise önceki gün İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile yaptığı görüşmede, Türkiye'nin Afganistan'da mevcut önceliğinin vatandaşlarının tahliyesi olduğunu belirterek, Kabil Havaalanının güvenliğini sağlama sorumluluğunu uygun şartların oluşması halinde devam ettirebileceklerini söylemişti.

"Türk askerine ihtiyaç yok"

Türkiye'den bu konuda resmi bir açıklama yapılmadı ancak Taliban Türk askerinin ülkeden kalma planına karşı çıktı. Taliban Sözcüsü Zabiullah Mücahid, "31 Ağustos'a kadar tüm yabancıların tahliye edilmesini istiyoruz. Kabil Havaalanında Türk askerine ihtiyaç yok, orayı kendimiz koruyacağız. Türkiye ile iyi ilişkiler istiyoruz, fakat askerlerini burada istemiyoruz." dedi.

Kaynak: Haberler