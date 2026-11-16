Almanya batıyor! Son 12 ayda 140 binden fazla kişi işini kaybetti

Uluslararası denetim ve danışmanlık firması EY, Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine dayanarak hazırladığı "2026 3. Çeyrek Sanayi Barometresi" raporunu yayımladı.

Rapora göre, bu yılın üçüncü çeyreğinde Alman sanayi şirketlerinin toplam cirosu, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,6 artarak 546,3 milyar avroya ulaştı. Üst üste üç çeyrektir artış kaydeden ciro son 4 yılın en yüksek seviyesine çıksa da rakamların enflasyondan arındırılmamış (nominal) olduğu ve 2022'nin üçüncü çeyreğindeki 559,9 milyar avroluk zirvenin hala gerisinde kalındığı vurgulandı.

Her 14 sanayi istihdamından 1'i yok oldu

Cirodaki toparlanmaya rağmen istihdam piyasasındaki daralma incelenen tüm alt sektörlere yayıldı. Eylül sonu itibarıyla Alman sanayisindeki toplam çalışan sayısı 5,3 milyona geriledi. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,6'lık (140 bin 200 kişi) azalmaya işaret etti.

Kovid-19 salgını öncesi yıl olan 2019'dan bu yana Almanya'da kaybedilen toplam sanayi istihdamı ise yüzde 7,1 düşüşle 405 bin 800'e ulaştı. Bu tablo, ülkedeki her 14 sanayi istihdamından 1'inin yok olduğunu ortaya koydu.

Yapay zeka ve savunma harcamaları ciroyu sırtladı

Sektörel bazda cirolarda belirgin bir ayrışma yaşandı. Yapay zeka odaklı veri merkezlerinin inşasıyla birlikte güç teknolojileri, soğutma sistemleri, kablo ve metal ürünlerine yönelik küresel talep patlaması bazı sektörleri yukarı taşıdı.

Bu dönemde ciro artışında metal üretimi ve işleme sektörü yüzde 19,5 ile ilk sırada yer alırken, elektrik sanayisi yüzde 12,1, kimya ve ilaç sanayisi ise fiyat artışlarının da etkisiyle yüzde 5,6 büyüme kaydetti. Buna karşın makine mühendisliği ve kağıt sanayisinde yüzde 0,3, tekstil ve giyim sektöründe ise yüzde 1,9 oranında ciro kaybı yaşandı.

En ağır darbe otomotiv sektöründe

Alman ekonomisinin lokomotifi konumundaki otomotiv sektörü, hem ciro hem de istihdam kaybında ilk sırada yer aldı. Otomotivde ciro üçüncü çeyrekte yüzde 2 gerilerken son 1 yılda 36 bin 100 kişi (yüzde 5) işini kaybetti.

Otomotiv sanayisinde 2019'dan bu yana yaşanan toplam istihdam kaybı 143 bin 500'ü aştı. Bu veriler, sektörde neredeyse her 6 çalışandan 1'inin işsiz kaldığını gösterdi. En düşük istihdam kaybı ise yüzde 1,8 ile elektrik sanayisinde görüldü.

"Kariyerinin başındaki gençler ilk etkilenecek kesim"

EY Almanya Yönetici Ortağı Jan Brorhilker rapora ilişkin değerlendirmesinde, sanayinin ciro açısından bir miktar zemin kazandığını ancak bunun geniş tabanlı bir yükselişten ziyade düşük seviyelerden gelen sınırlı bir toparlanma olduğunu belirtti.

Alman hükümetinin 2026 yılı için öngördüğü yüzde 1,3'lük ekonomik büyüme ve oluşan iyimserliğin yeni istihdam yaratmaya yetmediğini vurgulayan Brorhilker, şunları kaydetti:

"Aksine, özellikle kilit sektörlerde işten çıkarmalar hız kesmeden devam ediyor. Otomobil üreticilerine bağımlı çok sayıda tedarikçi ve yan sektör bulunduğu için bu alandaki zayıflık tüm Alman sanayisini yavaşlatıyor. Şirketlerin başlattığı kapsamlı maliyet düşürme programları ve gelecek yıllarda yapay zekanın personel ihtiyacını azaltacak olması nedeniyle iş gücü piyasasında bir dönüş beklemiyoruz. Kesintiye gidildiğinde ilk olarak yeni iş ilanları iptal ediliyor ve bu durum en çok kariyerinin başındaki gençleri vuruyor."