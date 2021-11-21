Taliban’dan Çin hamlesi

Yeni Akit Ankara

4. Çin Uluslararası İthalat Fuarı (CIIE) kapsamında Çin Medya Grubu (CMG) tarafından internet üzerinden canlı olarak düzenlenen “2021 Asya-Afrika Alışveriş Festivali kapsamındaki 2 saatlik yayın esnasında 26 ton çam fıstığı satıldı. Muttaki, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede “İyi komşuluk ilişkilerine sahip olduğumuz Çin, ileri sanayiye ve gelişen bir ekonomiye sahip. Çin, Afganistan'ın yeniden inşasında önemli bir rol oynayabilir. Çin ile ilişkilerimizi derinleştirmeyi ve ikili ticareti sürdürmeyi umuyoruz." dedi. Kasım ayı başında Afganistan’dan Çin’e 45 ton çam fıstığı gönderildi. Afganistan, böylelikle ağustos ayında yaşanan yönetim değişikliğinin ardından Çin’e ilk kez fıstık ihracatı gerçekleştirmiş oldu. Muttaki, Afganistan geçici hükümetinin Çin ile üst düzey temasları korumaya kararlı olduğunun, iki tarafın dostane ilişkileri daha da derinleştireceğinin altını çizdi.

ABD’ye mal varlıklarını serbest bırakma çağrısı

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve Dünya Gıda Programı (WFP) tarafından yayımlanan son rapor, harekete geçilmezse Afganistan nüfusunun yarısından fazlasının daha önce benzeri görülmemiş şekilde açlık tehlikesiyle karşı karşıya kalacağını, hanelerin yüzde 95'inin yeterli gıdaya sahip olmayacağını gösterdi. Muttaki, ABD yönetimini Afganistan'ın yaşadığı zorluklardan kurtulmasına yardımcı olmak için ülkenin dondurulmuş mal varlığını bir an önce serbest bırakmaya çağırdı.

Kadınların eğitim hakkı korunacak

Afganistan’da geçici hükümetin kurulmasından bu yana kapsayıcı bir hükümetin nasıl kurulacağı, etnik azınlıkların, kadınların ve çocukların hak ve çıkarlarının nasıl korunacağına yönelik, Muttaki, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Kapsayıcı hükümetin anlamı tüm etnik grupları kapsamak demekse, kabinemizde Tacik, Özbek ve Peştun dâhil çeşitli etnik gruplardan vatandaşlarımız yer alıyor. Kapsayıcılık tüm bölgeleri kapsamak demekse, kabinemizde çeşitli eyaletlerden temsilcilerimiz var." ifadelerini kullandı.

Muttaki, “Taliban’ın Kabil’e girmesinden önce okullar COVID-19 salgını nedeniyle kapatılmıştı. Şu an ilk ve orta okullardaki tüm erkek öğrenciler okula yeniden döndü. Tüm eyaletlerde altıncı sınıfın altındaki kız çocukları da okullara döndü ve bazı bölgelerde altıncı sınıfın üzerindeki kızlar da eğitime başladı. Bu konuda ilerleme kaydettik.” diye konuştu Muttaki, geçici hükümetin Çin dâhil farklı ülkelerle karşılıklı saygı temelinde dostane ilişkiler kurarak, bölgede güvenliğin korunması ve bölgesel ekonomik ve ticari gelişmelerin hızlandırılması konularında aktif rol oynamayı temenni ettiğini belirtti.