Taliban'dan Başkan Erdoğan açıklaması

Taliban Sözcüsü Zebihullah Mücahit, Türkiye ile Afganistan ilişkileriyle ilgili olarak, "Dinimiz, kültürümüz ortak" dedi. Mücahit, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın iki ülkenin ilişkilerini daha geliştirebileceğine inandığını söyledi.

HaberTürk yazarı Nagehan Alçı'nın sorularını yanıtlayan Taliban Sözcüsü Mücahit, "Türkiye ve Afganistan’ın hep çok sıcak ikili ilişkileri oldu. Dinimiz ortak, kültürümüz ortak, etnisitelerimiz kesişiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilişkilerimizi daha da geliştirebilir, buna inanıyoruz. Karşılıklı saygı ve ortak çıkar çerçevesinde bir ilişki kuracağımıza inanıyorum" diye konuştu.

Mücahit, Kabil Havalimanı işletmesi konusunda da "Şu anda Türkiye ve Katar’ın teknik ekipleri birlikte bir tarafta, BAE’nin ekibi diğer tarafta çalışıyor. Ben Türkiye’nin orada olmasına çok olumlu bakıyorum, bu işbirliğinin çok verimli olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"İyi ilişkiler kurmak istiyoruz"

Mücahit, Afganistan'a yatırım yapan Türk iş insanları için de "Önceliğimiz onların güvenliğini sağlamak. Bunun için elimizden geleni yapıyoruz. Ben Afganistan'a yatırım yapan Türkiyeli her bir iş insanına teker teker teşekkür ediyorum. Biz onların hizmetindeyiz. Türkiye’deki ekonomi sektörü ile de sıcak ilişkiler kurmak istiyoruz" diye konuştu.

Kadınların hükümette yer alıp almayacağına ilişkin olarak da konuşan Mücahit, "Biz kadınlar İslam’ın buyurduğu şekilde haklara sahip olsunlar istiyoruz. Şeriata dayalı bir sistem kuruyoruz. Ulemamız bu konu üzerinde çalışıyor. Bir karara varacaklar. O kararı bekliyoruz. Kadınlar şeriatla uyumlu bir şekilde halkımıza hizmet etme hakkına sahip olmalılar. Ulemanın kararı ile birlikte kadınların sosyal ve siyasi statüsü de netlik kazanacak" ifadelerini kullandı.