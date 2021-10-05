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Dünya Taliban'a Türkmenistan'dan flaş teklif
Dünya

Taliban'a Türkmenistan'dan flaş teklif

Türkmenistan Devlet Başkanı Kurbankulu Berdimuhammedov, Taliban ile çalışmaya hazır olduklarını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-10-05 14:41:00 -
Taliban'a Türkmenistan'dan flaş teklif

Türkmenistan Devlet Başkanı Kurbankulu Berdimuhammedov, Afganistan'daki yeni yönetimle yakından çalışmaya hazır olduklarını kaydetti.

Berdimuhammedov, Rus TASS ajansına verdiği röportajda gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Türkmenistan Devlet Başkanı'nın açıklamaları, Taliban'ın ilan ettiği 'Afganistan İslam Emirliği'i tanıyabilecekleri yönünde yorumlandı.

Berdimuhammedov şu ifadeleri kullandı:

"Benim fikrime göre, belirtmek isterim ki biz Afganistan'ın yeni yönetimiyle, geleneksel olarak kardeşçe olan Türmen-Afgan ilişkilerini daha da güçlendirmek için yakından çalışmaya, ülkedeki durumu normalleştirmek için gerekli desteği sağlamaya ve sürdürülebilir sosyo-ekonomik canlanmayı sağlamaya hazırız."

Türkmenistan'ın özellikle Afganistan ile TAPI enerji hattı projesi konusunda yeni yönetimle temasları olacağı düşünülüyor.

Türkmenistan yönetimi, Taliban iktidara gelmeden önce de Taliban ile TAPI konusunda görümeler gerçekleştirmişti.

Kaynak: Mepa News

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