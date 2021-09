Taliban'a açık açık soruldu: Erdoğan'ı nasıl değerlendiriyorsunuz?

Afganistan'da geçici hükümet kuran Taliban'ın sözcüsü Süheyl Şahin, Haberler.com'dan Esra Öztürk'ün sorularını yanıtladı.

Türkiye'ye ilişkin dğeerlendirmelerde bulunan Şahin, "Tabi ki büyük bir Müslüman ülke olan Türkiye ile iş birliği yapacağız. Tarihten bu yana Afganistan ve Türkiye olarak ilişkilerimiz var. İki ülkenin çok yakın ilişkileri var. Bu ilişkileri sürdüreceğiz. Pek çok alanda da iş birliği yapmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Esra Öztürk'ün "Türkiye ile ilgili gündeminiz ne? Erdoğan yönetimiyle nasıl ilişkiler kuracaksınız? Ayrıca Erdoğan'ın dış politikasını nasıl buluyorsunuz?" sorusuna Süheyl Şahin, şu cevabı verdi.

"Türkiye ile ilişkilerimiz zaten var. Bu yeni bir şey olmayacak. Geçmiş uzun yıllar boyunca ilişkilerimiz oldu. Ülkemiz Amerika ve ittifak güçlerinin işgali altındayken bile Türk mühendisleri bizimle çalışıyordu. Dolayısıyla Türk mühendislere ve Türklere iyi niyetle yaklaşıyorduk. Güvenlik güçlerimiz işgal zamanında bile Türk kuvvetlerine saldırmadı. Bu da bir iyi niyet göstergesiydi. Çünkü Türkiye Müslüman bir ülkeydi.

Zira gelecekte pozitif ve yapıcı bir ilişki geliştirmek istiyorduk. Bu sadece bir yönüydü, yani ilişkilerimize yeni başlamıyoruz. Ancak ilişkilerimizi gelecekte güçlendirmek ve artırmak istiyoruz. Şimdi farklı alanlarda uygulamalara da geçeceğiz. Eğitimde ekonomide yeniden inşada, işleri eskisinden daha iyi hale getirmede, halkımız için istihdamda, yatırımda daha bunun gibi farklı alanlar sayabiliriz.

Ülkemizin ihtiyacı olan her alanda her iki taraf bu konuda mutabık kaldı. Her ülkenin kendi dış politikası vardır. Her ülkenin ve halkının en iyi şekilde çıkarlarına yöneliktir. Buna saygı duyuyoruz. Politikalarını belirleme hakları vardır. Fakat bizim tasarımız daha çok karşılıklı ilişkiler üzerine. Karşılıklı çıkarlarımıza odaklanıyoruz. İlişkilerimiz aynı zaman karşılıklı saygı ve çıkara bağlı.

Bize Müslüman kardeşleri gibi davranırsa biz de onlara Müslüman kardeşleri olarak yaklaşacağız. Destek verirlerse, ülkemizin yeniden inşası için çaba gösterirlerse, bu kritik süreçte bize el uzatırlarsa tabi ki takdirle ve hoş karşılarız. 40 yıldır işgalci süper güçlerle savaştık. Özgürlüğümüzü kazandık. Biz bir hürriyet gücüyüz.Bu noktada Türkiye'yi Müslüman bir kardeş olarak görüyoruz. Bu duruşa nasıl karşılık verecekleri onların kararı."