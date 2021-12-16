Taliban, yurt dışında dondurulan rezervlerin Afgan halkına ait olduğunu belirtti

Taliban geçici hükümetinin Başbakan Yardımcısı Molla Abdulgani Birader, başkent Kabil'de katıldığı bir törende yaptığı konuşmada, yurt dışında dondurulan rezervlerin Afganistan hükümetine değil, halkına ait olduğunu söyledi.

Yurt dışında dondurulan paraların eski Cumhurbaşkanı Eşref Gani'ye ait olmadığını ifade eden Birader, bu konuda dünya ülkelerinin duyarsız olduğunu belirtti.

Birader, ülkede ekonomik durumun kötüleşmesinin diğer ülkeleri de olumsuz etkileyeceğini kaydetti.

ABD'nin, Afganistan'dan ayrıldığı için kendince bu ülkeden intikam almaya çalıştığını söyleyen Birader, yurt içindeki ABD müttefiklerinin de ülke ekonomisinin sorunlu olmasını istediği değerlendirmesinde bulundu.

Birader, "Ülkede ekonomik sorunlar gün geçtikçe daha da artıyor. Ekonomik sorunları olan bir ülke sadece kendisine değil başka ülkelere de zarar verebilir." dedi.

Öte yandan Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), 8 Aralık'ta Afganistan'daki insani durumun kötüye gittiğini açıklamıştı.

Taliban'ın, Afganistan'da yönetimi ele geçirmesinin ardından ülkeye yönelik uluslararası yardımlar sona ermişti.

Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve ABD Merkez Bankası da Afganistan'ın uluslararası fonlara erişimini kesmişti.

Uzmanlar, ülkenin ekonomik felakete doğru hızla ilerlediği uyarısı yapıyor.

ABD yönetimi, Afgan hükümetinin ABD bankalarındaki rezervlerini dondurmuştu.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, Afganistan'da bu kış aylarında nüfusun yarısından fazlasına tekabül eden 22,8 milyon kişinin ciddi anlamda gıda sıkıntısı yaşayacağı tahmin ediliyor.