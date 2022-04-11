  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Taliban yönetimi hız kesmiyor! Afganistan ile Almanya arasında diplomasi trafiği
Dünya

Taliban yönetimi hız kesmiyor! Afganistan ile Almanya arasında diplomasi trafiği

Almanya'nın Afganistan Büyükelçisi Markus Potzel, Taliban'ın Katar'daki Siyasi Ofis Şefi Suheyl Şahin ile bir araya geldi.

Yeniakit Publisher
2022-04-11 10:17:00 -
Taliban yönetimi hız kesmiyor! Afganistan ile Almanya arasında diplomasi trafiği

Almanya'nın Afganistan Büyükelçisi Markus Potzel, Taliban'ın Katar'daki Siyasi Ofis Şefi Suheyl Şahin ile bir araya geldi.

Görüşmede Almanya ile Afganistan arasındaki ikili ilişkilerin ele alınmasının yanında, eğitim ve ekonomik projelerle ilgili konuların da müzakere edildiği belirtildi.

Öte yandan Kabil'deki Alman büyükelçiliğinin yeniden faaliyete başlaması konusu da Şahin ile Potzel arasındaki görüşmenin konu başlıklarındandı.

Ağustos 2021'de Afganistan'daki yönetimi devralan Taliban, son dönemde gösterdiği diplomatik temaslarla öne çıkıyor.

Son olarak 'İslam Emirliği' tarafından Rusya'daki Afganistan Büyükelçiliği'ne atanan diplomat Moskova yönetimi tarafından onaylanmış ve büyükelçiliğin devri gerçekleştirilmişti.

Çin, İran, Katar, Pakistan ve Türkiye'deki Afganistan konsolosluk ve büyükelçilikleri de Taliban yönetimine devredilmişti.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay