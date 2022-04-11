Taliban yönetimi hız kesmiyor! Afganistan ile Almanya arasında diplomasi trafiği

Almanya'nın Afganistan Büyükelçisi Markus Potzel, Taliban'ın Katar'daki Siyasi Ofis Şefi Suheyl Şahin ile bir araya geldi.

Görüşmede Almanya ile Afganistan arasındaki ikili ilişkilerin ele alınmasının yanında, eğitim ve ekonomik projelerle ilgili konuların da müzakere edildiği belirtildi.

Öte yandan Kabil'deki Alman büyükelçiliğinin yeniden faaliyete başlaması konusu da Şahin ile Potzel arasındaki görüşmenin konu başlıklarındandı.

Ağustos 2021'de Afganistan'daki yönetimi devralan Taliban, son dönemde gösterdiği diplomatik temaslarla öne çıkıyor.

Son olarak 'İslam Emirliği' tarafından Rusya'daki Afganistan Büyükelçiliği'ne atanan diplomat Moskova yönetimi tarafından onaylanmış ve büyükelçiliğin devri gerçekleştirilmişti.

Çin, İran, Katar, Pakistan ve Türkiye'deki Afganistan konsolosluk ve büyükelçilikleri de Taliban yönetimine devredilmişti.