Taliban yenilgisi Biden’a çok şey öğretmiş!

“Şu anda tarihte bir dönüm noktasındayız” diyen Biden, Afganistan’dan iklim krizi ve koronavirüs pandemisine kadar pek çok konuda açıklamalarda bulundu. Biden “Afganistan’da 20 yıllık savaşı sonlandırdık. Yeni bir başlık açtık. Sürekli diplomasiyi kullanacağız. Yeni yöntemlerle insanları tüm dünyada ayağa kaldırmaya çalışacağız. ABD, kendini ve müttefikleri korumaya devam edecek. Buna terör saldırıları da dahil. Burada gerekirse her gücü kullanırız. ABD ordusu gücüne başvurulması gereken son seçenek olmalı. Birçok endişemiz ne yazık ki ordu ya da silah gücü ile çözülemez. Bombalar koronavirüse koruma sağlamıyor. Katı bloklara bölünmüş yeni bir Soğuk Savaş veya dünya peşinde değiliz” diye konuştu.