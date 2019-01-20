Taliban üstlendi! Valiye bombalı saldırı Afganistan'da Logar Valisi Muhammed Enver İshakzeyin konvoyuna bombalı araçlarla düzenlenen saldırı sonucu 8 koruma öldü.

Afganistan'da Logar Valisi Muhammed Enver İshakzey'in konvoyuna düzenlenen bombalı saldırıda 8 korumanın öldüğü bildirildi. Logar Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Şapur Ahmedzey, gazetecilere yaptığı açıklamada, saldırganın bomba yüklü araçla Safid Sang bölgesinde, Kabil'den Logar'a giden Vali İshakzey'in aracının da bulunduğu konvoyu hedef aldığını söyledi. Vali yara almadan kurtuldu Saldırıda valinin yara almadan kurtulduğunu ifade eden Ahmedzey, 8 korumasının yaşamını yitirdiğini belirtti. Ahmedzey, saldırıda 10 kişinin de yaralandığını kaydetti. Saldırıyı Taliban örgütü üstlendi.

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