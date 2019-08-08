Taliban üst düzey heyeti Özbekistan’a geldi
Taliban’ın kurucularından Molla Abdul Gani Baradar’ın öncülüğündeki heyet, İran, Çin ve Endonezya ziyaretlerinden sonra Özbekistan’a geldi.08 Ağustos 2019 Perşembe 10:47
Taliban’ın kurucularından Molla Abdul Gani Baradar’ın öncülüğündeki heyet, İran, Çin ve Endonezya ziyaretlerinden sonra Özbekistan’a geldi.
Heyet, Taşkent Havaalanı’nda Özbekistan Cumhurbaşkanı’nın Afganistan Özel Temsilcisi İsmatulla Ergaşev tarafından karşılandı.
Taliban heyeti yarın Özbekistan İçişleri Bakanı Polat Babacanov ile görüşmede bulunacak.
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