Taliban, ülkedeki uyuşturucu tarlalarını imha etmeye başladı

İslam Emirliği yönetiminin Afganistan'da uyuşturucu ekimi ve ticaretini tamamen yasaklamasının ardından ülkenin güneyindeki haşhaş tarlalarının imha edilme başlandığı bildirildi.

Afganistan'da uyuşturucu yasağı

'Afganistan İslam Emirliği' yönetimi, uyuşturucuyla mücadele kapsamında geçtiğimiz Nisan ayı başlarında ülke genelinde haşhaş ekimini tamamen yasaklayan bir karar aldı.

Söz konusu karar, Taliban lideri Hibetullah Ahundzade'nin yayınlamış olduğu kararname ile yürürlüğe girdi.

Sosyal medya üzerinden yayınlanan kararnamede şu ifadeler yer almıştı:

"Afganistan İslam Emirliği emirinin kararıyla, bugünden itibaren tüm Afganlar, ülkenin her yerinde haşhaş ekiminin kesin bir şekilde yasaklandığına dair bilgilendirilmiştir.

Eğer bir kişi bu kararı ihlal ederse, ektiği haşhaşlar derhal yok edilecek ve söz konusu kişiye şeriat hukukuna göre muamele edilecektir.

Bunun yanı sıra alkol, eroin, tablet K, haşhaş ve benzeri her türlü narkotik maddeyi kullanmak, taşımasını, ticaretini, ihracat ve ithalatını yapmak, ayrıca uyuşturucu üreten fabrikalarda çalışmak da yasaklanmıştır.

Bu kararın icrası mecburi olup, ihlal eden kişiler yargı tarafından kovuşturulacak ve cezalandırılacaktır."

Afganistan, ABD işgali ve uyuşturucu

Taliban'ın ilk iktidarda olduğu 1996-2001 döneminde de benzer bir karar alınmış ve 2000 yılında haşhaş ekimi tamamen yasaklanmıştı.

Kararla birlikte Afganistan'da uyuşturucu üretiminin sıfıra yaklaştığı bu süreçte ABD işgalinin patlak vermesi sonrası ülkede uyuşturucu üretimi daha önce görülmemiş rekor seviyelerde artış göstermişti.

Kaynak: Mepa News