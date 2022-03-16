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Gündem 'Taliban Türkiye’deki Afganistan Büyükelçiliği'ni devraldı'
Gündem

'Taliban Türkiye’deki Afganistan Büyükelçiliği'ni devraldı'

Türkiye'de bulunan Afganistan Büyükelçiliği'nin Taliban tarafından devralındığı ifade edildi.

Yeniakit Publisher
2022-03-16 13:52:00 -
'Taliban Türkiye’deki Afganistan Büyükelçiliği'ni devraldı'

BBC'nin Peştuca servisinde yer alan habere göre, bir süredir Türkiye'de bulunan Afganistan Dışişleri Bakanı Emirhan Muttaki, Ankara'daki Afganistan Büyükelçiliği'ni de ziyaret etti.

Muttaki burada diplomat ve yetkililerle birlikte toplantı gerçekleştirdi, açıklamalarda bulundu.

Bazı diplomatların Taliban'ın ziyaretine karşı çıktığı, ancak ziyaretle beraber, elçiliğin bundan sonra Taliban yönetimine devredileceği kaydedildi.

Afganistan yönetimi konuya ilişkin bir açıklamada bulunmadı.

Şimdiye kadar Çin, İran, Katar ve Pakistan'daki Afganistan elçiliklerinin Taliban yönetimine devredildiği ifade ediliyor.

Afganistan yönetiminin, dünya genelindeki diğer elçiliklerin de devralınması için çalışmalar yürüttüğü kaydediliyor.

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