  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Taliban, Türk dizilerindeki ahlaksızlığa savaş açtı
Dünya

Taliban, Türk dizilerindeki ahlaksızlığa savaş açtı

Ağustos ayında Afganistan yönetimini ele geçiren Taliban, Türk dizilerindeki ahlaksız sahnelerden dolayı dizilere savaş açtı. AFP, Taliban'ın TV kanallarına "Kadınların olduğu dizileri yayınlamayın" talimatını verdiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-11-22 11:14:00 -
Taliban, Türk dizilerindeki ahlaksızlığa savaş açtı

Muhteşem Yüzyıl, Çukur, Fatmagül’ün Suçu Ne gibi dizilerin çok popüler olduğu Afganistan’da Taliban yönetiminden yeni bir karar geldi.

Taliban Fazileti Sağlama ve Kötülüğü Koruma Bakanlığı bir açıklama yaptı.

Fransız haber ajansı AFP’nin hazırladığı haberde Taliban bünyesindeki bakanlığın televizyon kanallarına “dini bir rehber” gönderdiği ve bundan sonra kadınların yer aldığı dizi ve programların yayından kaldırılması gerektiği çağrısı yaptığı belirtildi.

Önemli uyarı

Taliban yönetimi ayrıca ekran karşısına geçecek kadın gazetecilerin de uygun bir başörtü takmasını isterken, “İslam ve Afgan değerlerine uygun olmayan film ve programlar yasaklanacak” ifadesi kullanıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Mehmet

Helal olsun
  • Yanıtla
CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı: Yüzde 80 ihtimalle...
Siyaset

CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı: Yüzde 80 ihtimalle...

Gazeteci Yazar Nihal Bengisu Karaca, "Kemal Bey, % 80 cumhurbaşkanı adayı. Kalan %20’lik payı şunun için veriyorum: a) Seçime daha çok var. ..
Merkez Bankası'ndan bomba bir karar daha! 100 baz puan indirdi
Ekonomi

Merkez Bankası'ndan bomba bir karar daha! 100 baz puan indirdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk Lirası zorunlu karşılıklara uygulanan faiz/nema oranını 18 Kasım'dan geçerli olacak şekilde 1..
'Arap' kılığına girip taksiye bindiler! Bakın kısa mesafeye kaç lira ödediler
Gündem

'Arap' kılığına girip taksiye bindiler! Bakın kısa mesafeye kaç lira ödediler

Youtube'da yayın yapan Mert Karasu ve Burak Tutal, "Arap" kılığına girerek taksi ile Bostancı'dan Bağdat Caddesi'ne gitti. Vicdansız taksici..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay