Taliban, Türk dizilerindeki ahlaksızlığa savaş açtı

Muhteşem Yüzyıl, Çukur, Fatmagül’ün Suçu Ne gibi dizilerin çok popüler olduğu Afganistan’da Taliban yönetiminden yeni bir karar geldi.

Taliban Fazileti Sağlama ve Kötülüğü Koruma Bakanlığı bir açıklama yaptı.

Fransız haber ajansı AFP’nin hazırladığı haberde Taliban bünyesindeki bakanlığın televizyon kanallarına “dini bir rehber” gönderdiği ve bundan sonra kadınların yer aldığı dizi ve programların yayından kaldırılması gerektiği çağrısı yaptığı belirtildi.

Önemli uyarı

Taliban yönetimi ayrıca ekran karşısına geçecek kadın gazetecilerin de uygun bir başörtü takmasını isterken, “İslam ve Afgan değerlerine uygun olmayan film ve programlar yasaklanacak” ifadesi kullanıldı.