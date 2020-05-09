Taliban onlarca hükümet çalışanını serbest bıraktı

Afganistan'da ABD ile Taliban arasında 29 Şubat'ta imzalanan anlaşma sonrası esir takası süreci devam ediyor.

Taliban'ın Siyasi Ofis Sözcüsü Suheyl Şahin tarafından sosyal medya aracılığıyla yapılan açıklamaya göre, Afganistan'ın batısındaki Herat ilinde 48 Kabil hükümeti mensubu serbest bırakıldı.

Böylece Taliban tarafından şimdiye kadar serbest bırakılan Kabil hükümeti personeli sayısı toplamda 200'ü geçmiş oldu. Kabil hükümeti ise şimdiye dek 900'den fazla Taliban üyesini serbest bıraktı.

Şahin, esirlerin serbest bırakılması sürecinin devam edeceğini belirtti.

Taliban ile ABD arasındaki anlaşma

Taliban ile ABD arasında yaklaşık 16 ay devam eden görüşmelerin ardından, 29 Şubat tarihinde Katar'ın başkenti Doha'da savaşı sona erdirecek anlaşmaya imza atılmıştı.

Anlaşma kapsamında ilk olarak Taliban ve Kabil hükümeti arasında kapsamlı bir esir takasının gerçekleşmesi öngörülüyordu.

ABD ile Taliban arasında imzalanan anlaşmada esirlerin serbest bırakılmasına dair şu hüküm yer alıyordu:

"Birleşik Devletler tüm ilgili taraflar ile, tüm ilgili tarafların işbirliği ve onayıyla bir güven inşa edici tedbir olarak, savaş esirlerinin ve siyasi tutsakların süratle serbest bırakılması için bir plan üzerine derhal çalışmaya başlayacağını taahhüt eder. Birleşik Devletler tarafından bir devlet statüsünde tanınmayan ve Taliban olarak bilinen Afganistan İslam Emirliği mensubu beş bine kadar (5000) esir ve diğer tarafın bin (1000) esiri, Afganlar-arası görüşmelerin ilk günü olan 10 Mart 2020, Hicri ay takvimine göre 15 Recep 1441, Hicri güneş takvimine göre 20 Hût 1398 tarihinde serbest bırakılacaktır. İlgili taraflar müteakip üç ay süresince geriye kalan tüm tutsakları serbest bırakma hedefindedir. Birleşik Devletler bu hedefi tamamlamayı taahhüt eder. Birleşik Devletler tarafından bir devlet statüsünde tanınmayan ve Taliban olarak bilinen Afganistan İslam Emirliği, serbest bırakılan tutsaklarının, bu anlaşmada zikredilen sorumluluklarla bağlı olacağını, böylece Birleşik Devletler ve müttefiklerine karşı bir tehdit teşkil etmeyeceklerini taahhüt eder."

Kaynak: Mepa News