Taliban milisleri ellerinde Amerikan silahlarıyla Başkanlık Sarayı'nda
Afganistan'ın başkenti Kabil'e güç kullanmadan giren Taliban güçleri ellerinde Amerikan yapımı M-16'larla Başkanlık Sarayı'nda açıklama yaptı.
Taliban'ın başkent Kabil'e girmesi sonrası Afganistan İçişleri Bakanlığı, yönetimin devri için müzakerelere başlandığı açıkladı. İçişleri Bakanı Vekili General Abdul Settar Mirzakval, "Yönetim, barışçıl şekilde geçici idareye teslim edilecek. İktidar geçişi barışçıl şekilde gerçekleşecek" açıklamasını yaptı.
Taliban Başkanlık sarayında
Taliban'ın Kabil'e girişiyle birlikte gelişmeler birbiri ardına yaşanıyor. Yönetimin devri konusunda görüşmeler sürerken, Taliban'ın Başkanlık Sarayı'nın kontrolünü ele geçirmesi sonrası yapılan açıklama sırasından Taliban güçlerinin elinde Amerikan yapımı silahların olması büyük dikkat çekti.